El diálogo entre las colecciones de Abanca y Fundación Bancaja toma forma con la llegada de obras a València

Compromiso con el arte. De Miró a Barceló - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València acoge ya, tras su viaje desde A Coruña, las obras 'de la Colección Abanca para la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló'.

En esta selección, se establecerá un diálogo con piezas de la Fundación Bancaja en un recorrido por el arte de los siglos XX y XXI, desde las vanguardias históricas hasta las formas de la pintura contemporánea.

El montaje de la muestra se está desarrollando estos días en la sede de la Fundación Bancaja para su apertura al público el sábado 25 de abril, informa la entidad valenciana en un comunicado.