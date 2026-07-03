'Diálogos trazados' relaciona obras del alicantino Manuel Galdón y el valenciano Xavier Monsalvatje

El Consorci de Museus reivindica el dibujo en el arte contemporáneo junto a los artistas Galdón y Monsalvatje en la Lonja del Pescado de Alicante - GVA

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y el Ayuntamiento de Alicante reivindican la "autonomía del dibujo en el arte contemporáneo" con la exposición 'Diálogos trazados', que pone en relación las obras del alicantino Manuel Galdón y el valenciano Xavier Monsalvatje en la Lonja del Pescado de Alicante.

El ente museístico promueve así la cuarta edición del ciclo 'Diálogos', comisariado por Guillermina Perales, que pone en relación el arte contemporáneo con la historia del arte. El director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha presentado la muestra junto a la comisaria y los artistas Galdón y Monsalvatje, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

'Diálogos trazados', que puede visitarse hasta el 4 de octubre, es una sucesión de propuestas expositivas anuales, "en las que se conecta la cerámica contemporánea con el mundo del cine de animación a través de las creaciones de los autores".

"Asumimos una nueva propuesta del ciclo expositivo 'Diálogos' con una muestra que pone en valor el dibujo, la expresión artística más primigenia del ser humano, como herramienta de expresión de ideas, de comunicación. Y lo hacemos a través de la reivindicación de dos artistas actuales con un lenguaje propio que les ha valido el reconocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional", ha explicado Bugeda.

Según Perales, "esta exposición es importante" en cuanto se busca "superar el prejuicio que, en diferentes momentos de la historia, ha llevado a considerar el dibujo como un género menor". "Nada más lejos de la realidad. Reivindicamos el dibujo como la 'tékne' esencial, la construcción e investigación creativa fundamental para desarrollar y vislumbrar las ideas y elaboraciones plásticas", ha añadido.

"Hay constancia de la validez del dibujo desde las primeras manifestaciones de las culturas antiguas, hasta el Renacimiento donde el dibujo se convierte el fundamento para la pintura, la escultura o la arquitectura", ha agregado la comisaria.

EL DIBUJO, "ARTE AUTÓNOMO"

El "diálogo" entre Galdón y Monsalvatje busca "la valoración del dibujo como arte autónomo, con una fuerza expresiva que lo vincula con los mejores registros del arte, con dos propuestas creativas de dibujo tan excepcionales como diferentes en sus planteamientos y materialidad", unidas por su vinculación con la expresión de la línea, el dibujo en su "esencia primigenia": el trazo de líneas para crear formas, relaciones y espacios en una superficie.

Galdón es un artista formado en el cine de animación, "con más de 30 años trabajando para la factoría Disney", y la creación de producto. Sin embargo, posee un discurso "propio" en el ámbito del dibujo contemporáneo, "reflexionando a través del dibujo y del soporte audiovisual sobre el individuo y su vinculación con el grupo". Según Perales, "en su obra la energía que aporta la línea le confiere una vibración específica que aporta al dibujo volumen y movimiento".

Por su parte, el dibujo de Monsalvatje, artista formado en múltiples disciplinas, que van "desde la creación cerámica" hasta "la gráfica", reflexiona sobre la construcción de la ciudad y, por ende, sobre las sociedades que las habitan.

En la muestra, ambos registros se aprecian "no solo en un conjunto de dibujos sobre papel de cada artista", sino también "a través del soporte de la cerámica en los jarrones de Monsalvatje y un audiovisual de Galdón".

Para Perales, "el dibujo es una herramienta tan válida como ha sido en siglos anteriores, es importante tanto para la arquitectura como para el arte conceptual y está presente en todas las facetas" de la vida.