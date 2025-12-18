Díez pide sacar el valenciano del debate partidista y promete promocionarlo sin imposiciones: "No es propiedad de nadie"

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, comparece en Les Corts para exponer sus líneas de trabajo - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha prometido impulsar la promoción del valenciano "desde la libertad y el pragmatismo" y sin "imposiciones ni sectarismos", al tiempo que ha pedido excluir la lengua "del debate partidista" y abordarlo desde un punto de vista "sereno" para poder alcanzar "consensos más amplios". "No es propiedad exclusiva de nadie", ha advertido.

Así lo ha expuesto en su comparecencia este jueves en Les Corts para exponer sus líneas de trabajo, en la que ha apostado por normalizar el uso del valenciano "en la calle, las casas y escuelas", ha valorado que tener una lengua propia es "un tesoro" y una riqueza "que no tienen otros", aunque ha advertido: "Aquí hablamos valenciano y también castellano. Tenemos dos lenguas y eso es algo bueno, y lo que es bueno no puede ser un motivo de conflicto".

Dicho esto, ha cargado contra quienes "niegan valor" al valenciano porque consideran que es una lengua "de segunda" y ha sostenido que esta es "la propia de los valencianos", por lo que no está "subordinada a la de otros pueblos".

En este sentido, ha abogado por que esté en situación "de igualdad" con el castellano, para lo que ha prometido desarrollar una política basada en la formación y el reconocimiento con el objetivo de incrementar su uso, pero "en equilibrio, sin que ninguna de las dos se sienta por encima de la otra" y para que "nadie se sienta discriminado por la lengua en la que se expresa".

Para ello, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia ha apuntado a la necesidad de aspirar a disfrutar "cada día de un valenciano más culto", aunque ha matizado que eso "no debe ser un impedimento para hablar el valenciano que hemos hablado toda la vida en casa sin complejos". En cualquier caso, ha garantizado que el Consell seguirá los criterios lingüísticos basados en los informes de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y ha resaltado que esta institución es el órgano estatutario "que marca el camino oficial a seguir por la Generalitat".

No obstante, ha puesto en valor el papel de otras "instituciones centenarias" como la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) o Lo Rat Penat, que "otras regiones no tienen", y ha garantizado que el Consell tiene "clara" su obligación de promover nuestra lengua, "pero por eso tenemos que creer en ella, hablarla, escribirla y quererla". Y para ello es imprescindible contar con "las infraestructuras y los recursos necesarios para que el valenciano sea valorado dentro de nuestro territorio y respetado fuera de él".

FUNCIONES DE PRESIDENCIA

Durante su comparecencia, Díez ha puesto en valor la recuperación de Presidencia como conselleria propia y ha señalado que sus funciones serán atender "debidamente" las necesidades institucionales de la Presidencia, ejercer funciones de carácter "más político" como la coordinación y vertebración, y ejercer las competencias de un marcado carácter económico, social y estratégico como el impulso de grandes proyectos de inversión y la atracción de fondos europeos.

También ha informado de que asume "la gran mayoría de competencias que han estado tradicionalmente asociadas a Presidencia", como la Secretaría del Consell, Relaciones con Les Corts, Administración local, Relaciones con el Estado y la Unión Europea o las delegaciones de Alicante y Castellón.

Sobre política europea, ha avanzado que el objetivo es "ganar influencia" y consolidar alianzas con otras regiones para afrontar "desafíos comunes", para lo que contará con un Plan de Acción de la Generalitat ante la UE. Y ha destacado que se ha incorporado "por primera vez" las competencias de política lingüística.

CONSOLIDAR EL NUEVO MODELO DE À PUNT

Entre sus objetivos, el conseller de Presidencia ha indicado que uno de ellos en lo que queda de legislatura será "consolidar" el nuevo modelo de medios de comunicación de titularidad autonómica puesto en marcha con la aprobación de la ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) que rige el funcionamiento de À Punt y apostar por un modelo de gestión "más eficiente" de los medios públicos.

Dentro de este nuevo marco normativo, ha avanzado que su conselleria se centrará en negociar con la CACVSA los objetivos, las aportaciones de la Generalitat y los recursos por publicidad que deberán plasmarse en el contrato-programa entre el Consell y la Corporación, que podrá poner en marcha después de que Les Corts acuerden la carta de servicios, ha apuntado.

Por otro lado, ha garantizado que su conselleria trabajará para "hacer valer la posición de la Comunitat Valenciana en cada uno de los órganos de coordinación con el Estado y con las comunidades".

"NO NOS MERECEMOS ESTA INDIFERENCIA"

Respecto a la dana, ha subrayado que desde la Conselleria de Presidencia urgirán a la puesta en marcha de la comisión mixta de coordinación entre el Gobierno y la Generalitat que acordaron este miércoles el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, en su reunión en Moncloa. "Los valencianos no nos merecemos esta indiferencia", ha proclamado.

A su juicio, a los afectados por la riada "no les valen las explicaciones de si la actuación corresponde a una u otra Administración o si el retraso obedece a tal o cual informe exigido por una normativa que se encuentra con serias limitaciones cuando se trata de abordar actuaciones tan urgentes, extensas y complejas". Por ello, ha prometido seguir reclamando al Gobierno la agilización de plazos y buscar "soluciones específicas".

EL CONSELL "SIGUE SIENDO UNA 'MAZONADA'"

Entre las intervenciones de los grupos, Mercedes Caballero (PSPV) ha asegurado a Díez que su departamento es "un batiburrillo de competencias o un cajón de sastre" en un Consell que ha sufrido "más cambios que los que hace un entrenador de básquet" y ha sostenido que el gobierno valenciano, "aunque Carlos Mazón no está, sigue siendo una 'mazonada': decir mucho y no hacer nada". Y sobre À Punt, ha afirmado que necesita "un reset total": "Si no quiere que Toni Cantó y el resto de bocachanclas se la carguen, póngase las pilas".

Mientras, Aitana Mas (Compromís) ha espetado a Díez que su conselleria "parece más una manera de preparar la candidatura de Llorca para 2027" y ha considerado que a Vox "solo les ha faltado decir que parece un chiringuito", aunque no lo han hecho porque los 'populares' son sus "rehenes". "Tiene mucha faena, podrían empezar por publicar las agendas cuanto toca", ha afirmado. Y Nathalie Torres le ha reclamado "menos conflicto y más recursos" para el valenciano.

Por último, Joaquín Alés (Vox) ha subrayado que el valenciano es un "tesoro" siempre que no se convierta en un "instrumento de división social", de "imposición" y de "construcción de adoctrinamiento", a la vez que ha cargado contra la AVL y ha recordado que una de las exigencias de su formación para apoyar la investidura de Juanfran Pérez Llorca fue mantener la reducción del 50% de su presupuesto.

En su réplica, el vicepresidente ha negado que su departamento sea un "chiringuito", ha asegurado que el Consell está "de acuerdo en la defensa del valenciano de la calle" y, sobre la AVL, ha sostenido: "Si se orienta a las funciones que le están asignadas en su ley de creación, no hay por qué hablar de recortar ningún presupuesto".