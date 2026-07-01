DIGI inaugura tienda en Torrent, su quinta en la provincia de Valencia, y alcanza el centenar a nivel nacional

DIGI inaugura su quinta tienda propia en la provincia de Valencia y alcanza el centenar a nivel nacional - DIGI

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

DIGI, el operador de telecomunicaciones del Grupo DIGI Communications en España, ha inaugurado este miércoles una tienda en Torrent (Valencia), su quinta en la provincia de Valencia y séptima en la Comunitat Valenciana, con la que el operador ya alcanza un total de 100 repartidas por toda la geografía nacional, según ha informado la entidad en un comunicado.

Esta DIGI Store, situada en el número 55 de Avinguda Al Vedat, en el municipio de Torrent, se suma a las otras cuatro con las que la compañía cuenta en la provincia de Valencia, ubicadas en Carrer de Colón, 43 (primera tienda que el operador abrió en España); Carrer del Doctor Manuel Candela, 16; y Avinguda Gaspar Aguilar, 78, todas ellas en la ciudad de València; así como en Carrer Benito Pérez Galdós, 34, en Alzira.

En palabras del Chief Commercial Officer de DIGI España, Dragos Chivu, "la apertura de la tienda número 100 confirma nuestro compromiso de estar cada vez más cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles una atención directa, personalizada y de calidad". Asimismo, ha dicho, "refuerza nuestra presencia en la Comunidad Valenciana, donde contamos con un total de siete tiendas".

Para celebrar que DIGI alcanza las 100 tiendas abiertas en España, el operador ha organizado un acto de inauguración especial como agradecimiento a sus clientes, la cual tendrá lugar durante el día de hoy y todas las personas que visiten la tienda recibirán un regalo seguro.

COMPROMISO CON LA COMUNITAT VALENCIANA

Con esta apertura, DIGI continúa reforzando su compromiso con la Comunitat Valenciana, en la que la compañía está presente con su fibra propia y a la que llega con PRO-DIGI, la fibra más rápida a nivel residencial, con hasta diez Gbps de velocidad.

El operador, que ya es el segundo en número de empleados, con más de 11.700 a nivel nacional, y más de 1.100 en la Comunitat Valenciana, al menos 650 de ellos en Valencia, realiza todas las actividades propias del negocio directamente con empleo propio, ofrece un proyecto estable y favorece planes de carrera para todos sus empleados.

DIGI también eligió Valencia para abrir su primera delegación, en el año 2020, y el pasado año volvió a apostar por la ciudad al implantar en ella un nuevo centro de atención al cliente, que se sumaba a los que ya disponía en Madrid y Sevilla, y con el que ha creado más de 150 empleos en la provincia.

Asimismo, el operador cuenta en la Comunitat Valenciana con más de 2,1 millones de hogares construidos (lo que representa el 64,6% de penetración total de hogares), y espera extender su red en el territorio para que cada vez sean más los clientes que puedan disfrutar de sus servicios.

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIGI EN SUS TIENDAS

En esta tienda, al igual que en el resto de canales presenciales del operador, los clientes podrán contratar fibra y móvil desde 15 euro al mes y, por 7 euro más, DIGI TV, con más de 120 canales de cine, series, deportes, documentales y entretenimiento, así como música y noticias nacionales e internacionales. Además, ofrece sin coste adicional los 10 partidos más destacados de cada jornada de Primera Federación y el resto de encuentros en diferido.

Asimismo, los clientes pueden añadir a DIGI TV el Pack Deportes por 3 euros al mes, con el que se pueden ver todos los partidos de La Liga Hypermotion y, además, contiene canales temáticos de caza y pesca.