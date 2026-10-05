Diputació amplía un año el plazo de la subvención para rehabilitar les Covetes ante los "problemas sobrevenidos"

Les Covetes - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha ampliado un año el plazo de validez de la subvención de 200.000 euros concedida al Ayuntamiento de València para la rehabilitación de les Covetes de Sant Joanante los "problemas sobrevenidos" en la realización de los trabajos. Un decreto de Presidencia que tramita el servicio de Cooperación fija la extensión del período de la ayuda hasta el 31 de diciembre de 2027, con un nuevo plazo de justificación que concluirá el 31 de marzo de 2028.

"La intención es que el objeto de la subvención, que es la rehabilitación de un BIC como les Covetes y su recuperación para la ciudad, pueda realizarse manteniendo el crédito el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos", ha explicado la vicepresidencia Natàlia Enguix.

La subvención provincial fue aprobada a finales de 2025 para el proyecto de expropiación y rehabilitación de les Covetes impulsado por el Ayuntamiento de València y la asociación Recuperem les Covetes. El decreto contemplaba la realización de los trabajos entre 2025 y 2026, manteniendo la duración de la subvención hasta el 31 de diciembre y la justificación para finales del primer trimestre de 2027.

Estos plazos se amplían un año ante "los problemas sobrevenidos que han aparecido durante la ejecución de las obras", añade la vicepresidenta. Tanto la vicepresidenta Enguix como el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, han mostrado en la presente legislatura la apuesta de la corporación por la recuperación del patrimonio histórico en la provincia. El equipo de gobierno provincial ha rescatado el plan de Patrimonio ocho años después, con más de 16 millones de euros que han servido para financiar 45 proyectos presentados por otros tantos ayuntamientos.

La subvención para la recuperación de les Covetes se suma a las actuaciones en castillos, palacios, ermitas, alquerías, molinos, hornos y otras joyas patrimoniales que son BIC o Bien de Relevancia Local.

Los trabajos de rehabilitación de les Covetes, situadas en la parte trasera de la iglesia de los Santos Juanes, junto al Mercado Central y frente a la Lonja, están en marcha, aunque a un "ritmo menor" del inicialmente previsto tras la aparición de humedades y problemas de capilaridad.

La reapertura del espacio, prevista para los primeros meses de 2027, tendrá que esperar debido a estas patologías difíciles de contemplar en el proyecto. Tras una primera fase de rehabilitación estructural y de las fachadas, el siguiente paso será acondicionar las 19 covetes, espacios que se prevé destinar al comercio artesanal.

PEQUEÑOS LOCALES

Les Covetes de Sant Joan fueron construidas en 1700 por Leonardo José Capuz, y además de reforzar la arquitectura del templo permitieron la apertura de pequeños locales de uso comercial en pleno centro de la ciudad. Estos locales tenían unas dimensiones de ocho metros cuadrados de media, con una altura ligeramente superior a los dos metros.

Las repavimentaciones de la plaza y las humedades provocaron con el tiempo el cierre de los locales, que básicamente ofrecían cerámica, bordados, pasamanería, libros, objetos antiguos, joyas y platería, entre otro tipo de comercios y talleres artesanales.

La aparición en 2019 de la asociación Recuperem les Covetes supuso un "paso decisivo" para rescatar el conjunto arquitectónico del abandono e incorporarlo a la actualidad urbana y comercial de la ciudad. La mayoría de les Covetes pertenecen actualmente a la asociación, mientras que el Ayuntamiento se encarga de la expropiación de los locales que están en manos privadas y no quieren o pueden formar parte del proceso de rehabilitación del conjunto.