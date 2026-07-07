La Diputació completa el eje ciclopeatonal entre Sueca y Fortaleny con la apertura del último tramo del recorrido

Imagen del eje ciclopeatonal - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha culminado el eje ciclopeatonal entre Sueca y Fortaleny con la apertura del último tramo del recorrido, correspondiente al acceso al casco urbano de Fortaleny. Desde ahora, peatones y ciclistas ya pueden utilizar de forma continua toda la conexión entre ambas localidades, una infraestructura que elimina las barreras que históricamente han supuesto el río Júcar y la autovía A-38 y que mejora la movilidad sostenible y la seguridad vial en la Ribera Baixa.

Con la puesta en servicio de este tramo, la ciudadanía puede recorrer íntegramente un itinerario que comienza en el casco urbano de Fortaleny, discurre en paralelo a la carretera CV-511 y aprovecha la plataforma de la antigua CV-509 hasta alcanzar el río Júcar, tal como ha detallado la corporación provincial en un comunicado.

Desde allí cruza el histórico puente Alfonso XIII, también conocido como Pont de Ferro o puente de Arturo Monfort, salva la autovía A-38 mediante la nueva pasarela ciclopeatonal construida por la Diputació y continúa hasta la entrada de Sueca por la avenida de la Vila i Honor de Corbera.

La vicepresidenta segunda de la Diputació y diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha destacado que "hoy culmina una actuación que va mucho más allá de una pasarela o de un carril ciclopeatonal". "Hemos conseguido conectar dos municipios eliminando puntos de riesgo y ofreciendo un itinerario continuo, seguro y accesible para peatones y ciclistas. Es una inversión que mejora la seguridad vial, favorece una movilidad más sostenible y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU demuestra que las infraestructuras provinciales también sirven para acercar a las personas y hacer más fácil su día a día", ha abundado.

Mazzolari además ha subrayado que "esta intervención también cuenta con un valor histórico y cultural, porque recupera la estética de los antiguos puentes que cruzaban el Xúquer, actualizándolo a la realidad constructiva actual", algo que, en palabras de Reme Mazzolari, "convertirá esta zona en un punto de referencia en la comarca no solo a nivel operativo sino también constructivo".

La actuación ha supuesto una inversión de 1.172.155,28 euros y ha permitido completar el corredor ciclopeatonal mediante un carril segregado del tráfico motorizado en gran parte del recorrido, con mejoras de plataforma, firme, balizamiento y señalización específica para reforzar la seguridad de peatones y ciclistas.

El proyecto también incorporó una mejora respecto al diseño inicial con la instalación de alumbrado público a lo largo de todo el itinerario. Tanto el puente Alfonso XIII como la nueva pasarela sobre la A-38 cuentan con iluminación LED específica que incrementa la seguridad durante la noche y realza ambas estructuras.

Uno de los elementos más singulares del recorrido es precisamente la pasarela sobre la A-38, una estructura metálica de arco superior con un vano continuo de 57,81 metros que permite salvar la autovía sin necesidad de apoyos en la mediana, garantizando la seguridad de la infraestructura viaria y de los usuarios del itinerario.

5,6 MILLONES PARA UNA CONEXIÓN ESTRATÉGICA DE ÁMBITO COMARCAL

La actuación desarrollada por el área de Carreteras de la Diputació de València para conectar de forma segura Sueca y Fortaleny ha supuesto una inversión global cercana a los 5,6 millones de euros y se ha ejecutado en tres fases, con el objetivo de eliminar las barreras que representaban el río Júcar y la autovía A-38 para peatones y ciclistas.

La primera intervención, con una inversión próxima al millón de euros, consistió en la rehabilitación integral del puente Alfonso XIII, conocido como Pont de Ferro, recuperando esta infraestructura histórica y habilitando la conexión ciclopeatonal con los caminos del entorno y las márgenes del río.

La segunda fase permitió construir la nueva pasarela ciclopeatonal sobre la A-38 y desarrollar el itinerario que enlaza ambos municipios, con una inversión aproximada de 3,5 millones de euros, creando una conexión segura para peatones y ciclistas. La tercera y última fase, ahora culminada, ha completado el corredor ciclopeatonal mediante la ejecución del acceso a Fortaleny y el acondicionamiento del tramo final del itinerario, con un carril segregado, mejoras de firme y plataforma, nuevas medidas de seguridad vial y una inversión de 1,17 millones de euros.

La vía ciclopeatonal y la pasarela sobre la A-38 forman parte de las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) que desarrolla la Diputació de València en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.