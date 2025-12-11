La Diputació cumple con los plazos previstos y reabrirá la Plaza de Toros antes de la Feria de Fallas

Plaza de toros de València. - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la renovación integral del sistema de iluminación de la Plaza de Toros de Valencia, que comenzaron el pasado mes de junio, se encuentran actualmente al 90 por ciento de ejecución, por lo que continúan avanzando según el planteamiento inicial. De este modo, se van cumpliendo los plazos previstos para poder alcanzar el objetivo prioritario, que es el de reabrir el recinto propiedad de la Diputació de València antes de la Feria de Fallas de 2026.

Así se ha asegurado este viernes cuando el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y la vicepresidenta segunda y diputada de Proyectos Técnicos, Reme Mazzolari, han podido comprobar de primera mano el estado de unas obras que han supuesto una inversión de casi un millón de euros, y que modernizarán uno de los espacios culturales más emblemáticos del Cap i Casal.

La nueva instalación lumínica resaltará el valor patrimonial la Plaza de Toros gracias a los equipos lumínicos de última tecnología led, consiguiendo además un significativo ahorro de energía, según ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

Mompó ha mostrado su satisfacción por la "buena marcha" de unos trabajos "que permitirán cumplir los plazos previstos y servirán para mejorar la seguridad y para darle luz a una plaza que estaba demasiado apagada". "Estamos hablando de un recinto que es patrimonio de todos los valencianos y no podía estar en el estado en el que se encontraba", ha manifestado.

Por su parte, Reme Mazzolari ha expresado que "este proyecto va en línea con la prioridad de todas nuestras intervenciones, que es el aumento de la seguridad de las personas", y ha anunciado que "las mejoras en la Plaza de Toros no terminan con esta obra, ya que se van a destinar 1,5 millones de euros a realizar nuevas actuaciones que no precisarán el cierre de la instalación, ya que serán trabajos sectoriales".

EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En los pasillos, bocanas y escaleras de la plaza se han sustituido ya todos los antiguos equipos de iluminación de fluorescencia, que consumían mucha energía y ofrecían poca potencia, por nuevos equipos led de alta eficiencia energética. Con ello, además del incremento de la seguridad de los asistentes, se logra un "doble objetivo": "permitirá la evacuación del edificio con unos niveles lumínicos adecuados y realzará patrimonialmente los elementos ornamentales del edificio".

Además, se ha completado la sustitución de los proyectores metálicos del ruedo por proyectores led de alta tecnología, que cuentan con cinco niveles lumínicos predeterminados. Esta mejora permitirá alcanzar los estándares requeridos para la retransmisión televisiva en alta definición, reforzando al mismo tiempo la seguridad y el confort de los asistentes.

Actualmente, la empresa Philips está haciendo las pruebas de encendido, programación de niveles y el apuntalamiento de los proyectores. También se ha finalizado la nueva instalación de detección de incendios, y ahora sólo falta su puesta en marcha. Este sistema estará monitorizado las 24 horas desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Diputación, reforzando así la prevención y respuesta ante cualquier eventualidad.

Por último, se están terminando los trabajos de pintura en el falso techo de la 2ª naya, donde se ha llevado a cabo una intervención con la sustitución del falso techo de cañizo por paneles de pladur, la recuperación de elementos arquitectónicos originales y la eliminación de instalaciones eléctricas vistas.