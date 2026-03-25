Diputació defiende "absoluta normalidad" en el acceso de la pareja de Llorca a una plaza vacante desde octubre de 2025

Archivo - Fachada de la Diputació de València - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha defendido la “absoluta normalidad” en el acceso de la pareja del ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a una plaza de funcionaria en la corporación provincial que, según ha indicado, estaba vacante desde el pasado mes de octubre. Además, ha subrayado que esta persona cumplía con "todos los requisitos " para este puesto de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios.

Así lo manifiestan fuentes de la institución provincial tras la publicación de una información de 'elDiario.es' que revela que la Diputació ha fichado a la pareja del 'president', hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. De acuerdo a esta publicación, la pareja de Llorca, también líder del PPCV, pasaría a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio.

Desde la Diputació, que gobiernan PP y Ens Uneix, aseguran que se ha actuado “con absoluta normalidad administrativa”. Según explican, se trata de una plaza que estaba vacante desde octubre-noviembre de 2025 y que se ofertó en comisión de servicio, “igual que otras de características similares en distintos departamentos, incluidos grupos políticos de diferente signo”.

“Es un puesto de funcionario de libre designación (ahora mismo en comisión de servicios), abierto a personal de otras administraciones, y se resolvió tras un procedimiento en el que participaron varios aspirantes”, aclaran.

Además, subrayan que “Vanesa Soler Sillero es funcionaria desde el año 2008, por lo que cumple sobradamente con los requisitos de experiencia y trayectoria en la administración pública”.

Desde la corporación provincial explican que este proceso contó con la concurrencia de “varios aspirantes, como es habitual en este tipo de procedimientos”, así como que los requisitos estaban “claramente definidos” en la convocatoria publicada en la web de la Diputació el pasado 28 de enero “y eran públicos, objetivos y accesibles para cualquier persona interesada que cumpliera las condiciones”. “La persona seleccionada presentó toda la documentación exigida y cumplía con los requisitos establecidos”, aseguran.

"NO HAY TRATO DIFERENCIADO" EN EL SUELDO

Respecto al nuevo salario que percibirá la pareja de Llorca, señalan que “responde estrictamente a lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia”. “No hay ninguna excepcionalidad ni trato diferenciado”, recalcan.

Defienden que se trata de un puesto “con unas responsabilidades y un nivel retributivo concreto dentro de la estructura funcionarial, y cualquier persona que lo ocupe percibe exactamente lo mismo”. A su juicio, “comparar salarios entre administraciones distintas, con funciones y niveles diferentes, no aporta una visión rigurosa de la realidad”.

En cuanto a las funciones de Soler Sillero en la Diputació, indican que desarrolla las funciones propias de una secretaría de dirección: coordinación administrativa, gestión de agenda, tramitación de expedientes, redacción de documentos oficiales, apoyo directo al diputado en la organización y seguimiento de las áreas que tiene asignadas…

Sobre la “urgente necesidad” de su contratación, desde la Diputació explican que “responde a una realidad operativa: el área carecía de una figura clave para su funcionamiento ordinario, pese a gestionar competencias especialmente sensibles y de gran volumen”.

“Hablamos de áreas como la asistencia técnica a municipios o la reconstrucción tras la dana, que requieren coordinación constante y una estructura administrativa plenamente operativa”, añaden, y remarcan que “la cobertura del puesto no era opcional, sino necesaria para asegurar el correcto servicio público”.

"NINGÚN TRAJE A MEDIDA"

Por su parte, a preguntas de los periodistas en la Diputació, la vicepresidenta de la corporación, Natàlia Enguix (Ens Uneix), ha remarcado que “no se ha creado ninguna plaza, ni se ha hecho ningún traje a medida” a la pareja de Llorca, sino que se ha cubierto una de libre designación que estaba vacante y para la que, según ella, esta funcionaria cumple los requisitos.

Ha explicado que se presentaron “dos personas” a este puesto “y al final ha sido la pareja del presidente de la Generalitat quien cumplía con los requisitos que se solicitaban y quien ha obtenido la plaza”. Además, ha justificado la urgencia en que son puestos de administración que les “ayudan a trabajar” en su día a día, como ha indicado que ella tiene plazas por cubrir.

Preguntada por si le parece ético que la pareja de Llorca vaya a trabajar enfrente de él, del Palau de la Generalitat, Enguix ha sostenido que “cada uno tiene que buscarse la vida como considere” y ha remarcado que ella, “como funcionaria, tiene derecho a optar a cualquier plaza que salga salga publicada”.

“No entiendo por qué no lo puede hacer: ella tiene su plaza, es funcionaria de carrera y puede optar a cualquier comisión de servicio que se publique en otra administración”, ha abundado.

Respecto al hecho de que proceda de otra provincia, ha indicado que primero se convoca la comisión de servicio y luego “se presenta el funcionario y la funcionaria de carrera que se quiera presentar”, sin que haya “un perfil determinado” o deba ser necesariamente de Valencia. “Tú eres funcionaria y, si crees que eso puede cubrir tus expectativas, te puedes presentar libremente”, ha ilustrado.

En cuanto al proceso de selección, la vicepresidenta ha explicado que es el mismo que “cualquier comisión de servicio”, que se publica “con total transparencia” y se establece “una baremación que se debe cumplir”. Ha indicado que desconoce si se realiza una entrevista de trabajo porque “estamos hablando de funcionarios de libre designación”, con lo que se realiza “un informe motivando por qué eliges que esa persona cumple mejor los requisitos que otra”.

PUESTOS CREADOS "EN LA ANTERIOR LEGISLATURA"

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que estos puestos de secretaria de dirección que “están bien pagados” viene “de la otra legislatura” en la que gobernaban la Diputació PSPV y Compromís: “Nosotros en esta legislatura no hemos modificado nada (...). Toni Gaspar, como presidente en la legislatura anterior, incorporó en la RPT estos puestos de libre asignación”.

Sobre el salario de la nueva funcionaria, ha admitido que “la Diputación paga bien” y “es la administración que más paga”, además de señalar que actualmente “es difícil trabajar en la capital si no vives aquí en València, sobre todo cómo está ahora el desplazamiento a València y cómo están los alquileres”. También ha destacado que este puesto supone “trabajar tres tardes” a la semana.

Por último, ha señalado que ni ella ni Ens Uneix tenían constancia de que se iba a contratar a la pareja de Llorca, ya que es algo que depende del grupo del PP; en concreto del diputado ‘popular’ Ricardo Gabaldón, también alcalde de Utiel. “Tiene seis meses de prueba y si el diputado ve que ella trabaja bien, puede ampliarle el plazo”, ha explicado.