VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) han puesto en marcha en Ademuz una experiencia piloto para facilitar el acceso a la actividad física en los municipios en riesgo de despoblación. La iniciativa consiste en un gimnasio portátil, instalado en un contenedor adaptado y equipado con diferentes máquinas y elementos para realizar ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico.

El diputado de Desarrollo Territorial, Avelino Mascarell, ha explicado que, con este proyecto, pretenden "acercar a los habitantes de las localidades rurales servicios deportivos que, por su reducido tamaño o población, no siempre pueden estar disponibles en sus municipios". Al ser una instalación transportable, "puede trasladarse de una localidad a otra sin necesidad de construir infraestructuras permanentes".

Actualmente, el gimnasio se encuentra ubicado frente al frontón cubierto de Ademuz, en la avenida Valencia, y permanecerá en el municipio hasta finales de diciembre. Durante este periodo se evaluará el funcionamiento del servicio y la respuesta de los usuarios, con el objetivo de estudiar su continuidad durante 2027 mediante un itinerario que permita llevarlo a diferentes municipios de la provincia en riesgo de despoblación, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El funcionamiento de la instalación está coordinado por personal del Ayuntamiento de Ademuz y cuenta con un monitor que asesora a los usuarios en la realización de los ejercicios y en el uso del equipamiento disponible. Para acceder al gimnasio es necesario realizar una reserva previa a través del teléfono móvil.

El sistema organiza la actividad por franjas horarias, con un número limitado de plazas en cada turno, de manera que se pueda distribuir la asistencia y facilitar el aprovechamiento de las instalaciones. Además, se ha incorporado un programa de motivación que incluye clasificaciones y medallas vinculadas a la participación de los usuarios. Con esta fórmula, se pretende fomentar la constancia y favorecer la incorporación del ejercicio físico a los hábitos cotidianos de la población.

El alcalde de Ademuz, Ángel Andrés, ha mostrado su "satisfacción" por la acogida que está teniendo esta experiencia piloto entre los vecinos del municipio. "La respuesta ha sido muy positiva desde el primer momento, como demuestra el hecho de que en apenas unos días ya contemos con 79 personas inscritas. Estamos muy agradecidos a la Diputació de València y a la FVMP por poner en marcha una iniciativa que nos permite disponer de un servicio que hasta ahora no teníamos en nuestro pueblo", ha destacado.

El primer edil ha incidido especialmente en la importancia de ofrecer "alternativas de ocio saludable a la población más joven". "Este gimnasio está pensado especialmente para nuestros jóvenes, que necesitan encontrar en sus pueblos servicios y oportunidades similares a los que existen en las ciudades. Si queremos fijar población y que las nuevas generaciones sigan viviendo en el medio rural, tenemos que ofrecerles motivos para quedarse. Y disponer de instalaciones deportivas y espacios de encuentro como este también contribuye a conseguirlo", ha señalado.

'EL MEU POBLE'

La iniciativa se enmarca en el proyecto 'El Meu Poble', desarrollado conjuntamente por la Diputació de València, a través del área de Desarrollo Territorial Sostenible, y la FVMP, con el propósito de "dar visibilidad a los municipios valencianos, poner en valor sus recursos y contribuir a mejorar las oportunidades de sus habitantes".

Esta colaboración incluye también actuaciones como los programas de 'À Punt Orígens' y 'Sabors de Sempre', dedicados a mostrar la historia, las tradiciones, la gastronomía y las iniciativas que mantienen vivos los pueblos de la provincia.