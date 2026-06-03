Diputació y Olocau celebran 'Iberfesta' con actividades, recreaciones de la vida ibérica y visitas guiadas

Iberfesta - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Valencia y el Ayuntamiento de Olocau celebran durante este fin de semana una nueva edición de 'Iberfesta' con una completa programación con actividades culturales, divulgativas, dramatizaciones en torno a la cultura ibérica y visitas guiadas al yacimiento arqueológico del Puntal dels Llops.

Así, el Museu de Prehistòria de la Diputació de València y el consistorio, con la colaboración de València Turisme y Turisme Comunitat Valenciana, ofrecen una experiencia para "disfrutar en familia" que permite difundir el patrimonio arqueológico valenciano de época ibérica y fomentar su conocimiento, uso y disfrute sostenible, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Como en cada edición, las dramatizaciones permitirán descubrir varios aspectos de la cultura ibérica, así como rituales y ceremonias, conocidos gracias al registro arqueológico.

'Iberfesta 2026' dará a conocer la leyenda del guerrero de Olocau, Nauiba, un relato escénico imaginario inspirado en evidencias arqueológicas. El viernes día 5 de junio por la tarde se iniciarán las recreaciones con una ofrenda a los dioses edetanos para que, una nueva criatura a punto de nacer, sea bendecida y bienvenida.

Durante la segunda jornada, el sábado por la mañana, tendrá lugar la unión matrimonial entre dos familias destacadas de la antigua ciudad de Edeta, con una "sorpresa final" que marcará el desarrollo del resto del fin de semana. Por la noche, la recreación histórica estará protagonizada por la despedida a un edetano mediante una cremación funeraria, tal como se realizaba hace más de 2.200 años.

Para concluir las dramatizaciones, el domingo tendrá lugar una puesta en escena alrededor de un banquete en honor a los dioses, con el fin de conseguir que sean favorables ante la nueva situación que se plantea para los habitantes del Puntal dels Llops.

ACTIVIDADES PARALELAS

Durante todo el fin de semana se desarrollarán las Pruebas de Nauiba, una actividad familiar donde, a través de competiciones de destreza, habilidad e ingenio, permitirá descubrir cómo vivían los iberos edetanos.

El Museu de Prehistòria de València participa en esta actividad con las visitas guiadas a la colección museográfica, su biblioteca infantil y el taller de forja ibérica, preparado por Vida Primitiva. Este año los visitantes tendrán la oportunidad de conocer las novedades en la exposición que el SIP ha preparado, entre las que destaca una nueva vitrina con réplicas.

Además, el sábado en horario de mañana y tarde y el domingo por la mañana, tendrá lugar la Fireta dels Ibers, donde se podrán visitar las casetas de otros municipios de la Ruta dels Ibers y del Museu de Prehistòria, para conocer mejor su oferta cultural. Esta propuesta se completará con una feria artesanal situada en el carrer Major, organizada por la asociación Amata, que abrirá las puertas desde el viernes día 5 por la tarde.

Como en ediciones anteriores, también se organizarán visitas guiadas al Puntal dels Llops. Tendrán lugar el sábado por la tarde y el domingo por la mañana (con inscripción previa). La inauguración oficial del acontecimiento tendrá lugar sábado a las 11.00 horas, en la Casa de la Senyoria, con la participación de alumnos del CRA Alt Carraixet.

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará este viernes 5 de junio con la apertura de la feria artesanal a las 19.00 horas. A las 20.00 horas se representará el primer acto teatralizado, que partirá desde la Casa de la Senyoria. La jornada concluirá con un desfile de indumentaria ibérica.

Durante la segunda jornada, que tendrá lugar el sábado día 6, se celebrará la 'Fireta dels Ibers', y tendrán lugar actividades como Las Pruebas de Nauiba, el taller de forja con Vida Primitiva y la Biblioteca Infantil del Museu de Prehistòria, además de visitas a la colección museográfica. A las 11.30 horas tendrá lugar el segundo acto de la recreación histórica, 'Celebrem una boda'.

Por la tarde, a las 18.00 horas, se realizará una visita guiada al Puntal dels Llops (las personas interesadas en participar en estas visitas deberán realizar inscripción previa). La jornada culminará con el tercer acto, 'El Soterrar', que comenzará a las 21.00 horas en la plaza del Ayuntamiento.

El domingo 7 de junio comenzará con una nueva visita guiada al yacimiento a las 9.30 horas, también se requiere inscripción previa. La Fireta dels Ibers, el taller de forja, la biblioteca infantil y las visitas a la colección museográfica también continuarán durante la mañana.

A las 11.00 horas se abrirá la feria artesanal y a las 11.30 se desarrollará el acto final de la recreación, 'Decisions', que comenzará en la casa de la Senyoria.