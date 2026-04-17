La Diputació presenta en Miami a la provincia de Valencia como complemento ideal al turismo de cruceros

La Diputación de Valencia presenta en Miami a la provincia de Valencia como el complemento ideal al turismo de cruceros - DIPUTACIÓN DE VALENCIA

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, junto a la Autoridad Portuaria de Valencia (Valenciaport), ha presentado la provincia de Valencia en la feria internacional de cruceros de Miami (Seatrade Cruise Global Miami 2026) como un destino turístico complementario a la ciudad.

El acto oficial, celebrado en el estand de Puertos de España, ha servido para mostrar a la industria crucerista internacional la diversidad de excursiones o experiencias turísticas que la provincia puede ofrecer en sus escalas en Valencia y que, según el diputado de Turismo de la corporación provincial, Pedro Cuesta, componen una oferta "que sorprende, original, sostenible, diversificada, muy accesible y de calidad, además de alineada con las actuales tendencias del mercado".

Entre las experiencias e itinerarios que ya se ofrecen a los cruceristas en municipios de la provincia, y que se han dado a conocer a los asistentes, figuran la ruta del agua para conocer la naturaleza del interior valenciano en Chulilla, la vuelta al pasado visigodo con la propuesta de Riba-roja de Turia, la adrenalina que despierta el recorrido por el río Turia en kayak, o la inmersión en la época romana que ofrece Sagunt, ha destacado la corporación en un comunicado.

En la presentación del destino 'Provincia de Valencia' también ha participado la responsable de Cruceros y Marketing de Valenciaport, Francesca Antonelli, quien ha resaltado "el interés real que tienen las navieras por conocer las maravillas de la provincia, ya que muchos cruceristas son repetidores y ya conocen la ciudad, por lo que para ellos es importante diversificar la oferta con diversos tipos de experiencias e itinerarios".

Además, ha apuntado que esto posibilitará también que "más municipios se beneficien del impacto positivo, tanto económico como de promoción, que dan los cruceros".

Previamente, Pedro Cuesta ha asistido al desayuno de trabajo con Turespaña celebrado en el Jardín Botánico local. Este evento se suma a las diferentes reuniones que han mantenido las delegaciones de la Diputación y Valenciaport con operadores, navieras y representantes institucionales como el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, durante los tres días del certamen.

El objetivo es posicionar el valor de la provincia y el puerto de Valencia como escala estratégica del turismo de cruceros, en cuanto a infraestructuras, sostenibilidad y servicios.

PROMOCIÓN EXPERIENCIAL

La presentación técnica en el recinto ferial se ha complementado con una acción promocional en el ARLO Hotel-Wynwood dirigida a representantes de la industria crucerista y centrada en la gastronomía valenciana, en la que se han elaborado y degustado platos tradicionales maridados con vinos y cavas de la provincia de Valencia, para "contar el destino con los sentidos, que es como se entiende de forma completa nuestra provincia", ha manifestado el diputado de Turismo.

El chef Paco Parreño ha sido el encargado de elaborar la paella valenciana, el arroz del senyoret y la fideuà que ha degustado el público, con los que se han representado las elaboraciones culinarias tradicionales tanto de la costa como del interior de la provincia.

La participación de la Diputació de València por primera vez en la Seatrade Cruise Global Miami junto con Valenciaport se enmarca en la estrategia de internacionalización de la provincia como destino turístico de la corporación provincial.