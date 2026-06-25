La Diputació proyecta el interior con música, patrimonio y experiencias enológicas en el Tierra Bobal Fest

Tierra Bobal Fest - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera de la Diputació de València, a través del área de Comarcalización, lidera la estrategia de dinamización de las comarcas de interior mediante el respaldo institucional y económico a la cuarta edición del Tierra Bobal Fest, que arranca este viernes 26 de junio en la Plana Utiel-Requena.

La acción se integra en una hoja de ruta centrada en potenciar el territorio rural valenciano a través de la cultura, utilizándola como un motor de desarrollo para la hostelería, el comercio y el sector vinícola, especialmente en zonas afectadas por el riesgo de despoblación. Con estas iniciativas, la delegación dirigida por Natalia Enguix busca que la inversión de la corporación actúe como revulsivo económico directo, ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

En este sentido, la vicepresidenta primera y diputada de Comarcalización ha destacado que el festival "es una pieza fundamental para dotar de oportunidades a las comarcas de interior, garantizando que el acceso a una oferta cultural de primer nivel genere riqueza en el propio territorio".

Según Enguix, "la dinamización de la comarca de Utiel-Requena es una prioridad para la corporación; este festival no solo atrae a visitantes de toda la Comunitat, sino que genera un impacto económico inmediato en municipios como Sinarcas, Chera o Requena que es vital para el futuro de nuestros pueblos".

El certamen, que se celebrará hasta el domingo 28 de junio, llega plenamente consolidado con una propuesta que vincula el entorno rural con la sostenibilidad. En este sentido, la programación del festival destaca por su carácter itinerante para asegurar que la experiencia musical se reparta por todo el territorio. Así, las actuaciones musicales comenzarán este viernes en el Centro de Turismo Rural Las Viñuelas de Sinarcas, con Santero y los Muchachos y Calequi y Las Panteras, junto a la sesión de Alesa Dj.

CHERA Y REQUENA

El sábado 27 de junio, la actividad se trasladará a Chera y Requena. En concreto, la piscina municipal de Chera contará con los directos de Alberto & García y Lady Moon Dj, mientras que el patio de armas del Castillo de Requena es, este año, uno de los grandes escenarios con las actuaciones de Sidonie y Karmento, además de una nueva sesión de Lady Moon Dj.

Además de los conciertos, el festival propone una programación de experiencias que permite ampliar el viaje por Tierra Bobal a través de catas singulares, encuentros en bodegas, degustaciones de producto local, astronomía, recorridos patrimoniales y propuestas al aire libre. La oferta reúne actividades vinculadas al vino, el aceite de oliva local, las bodegas, la memoria del territorio, la naturaleza y los paisajes de la comarca.

En este sentido, la vicepresidenta Natalia Enguix ha concluido que esta línea de actuación en el interior "es el reflejo de una política de proximidad que tiene su máximo exponente en la red de oficinas comarcales de la Diputació.

Esta estructura permitirá que la gestión provincial no se limite a la capital, sino que esté presente de forma física en el territorio para asesorar a los municipios, atender las necesidades de los vecinos y dinamizar la economía de cada zona de forma directa, reforzando el papel de las comarcas como eje central de la acción de gobierno".