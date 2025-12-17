La Diputació redescubre la obra del fotoperiodista Luis Vidal Corella en una exposición inédita

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha inaugurado este miércoles en el MuVIM la exposición 'Luis Vidal Corella. Crónica fotográfica de la posguerra en València', un proyecto impulsado desde la delegación de Memoria Democrática que reúne cerca de 200 fotografías, alrededor de 80 de ellas inéditas, y que recupera, a través del fotoperiodismo, la memoria visual de la ciudad de València durante la Guerra Civil y los años más duros de la posguerra.

El acto inaugural, que ha congregado a decenas de personas, ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera de la Diputació de València y responsable del área de Memoria Democrática, Natalia Enguix, quien ha estado acompañada por el diputado de Cultura, Paco Teruel; el director del MuVIM, Rafa Company, así como por alcaldes y alcaldesas de distintos municipios de la provincia, representantes del ámbito cultural y público, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Durante la inauguración, la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natalia Enguix, ha destacado que la exposición "permite acercarse a la obra de uno de los fotógrafos más importantes de la historia reciente valenciana y mirar, a través de sus imágenes, una València marcada por la Guerra Civil y la posguerra".

Enguix ha señalado que las fotografías de Luis Vidal Corella (València, 1900-1959) "capturan instantes de época y nos ofrecen algo más que un momento concreto: un resumen visual de cómo se vivía y de cómo era el día a día de la ciudad y de su gente en un periodo especialmente duro".

La vicepresidenta también ha subrayado que la muestra reúne alrededor de 200 fotografías, algunas de ellas inéditas, y ha puesto en valor la posibilidad de descubrir imágenes que no habían sido vistas hasta ahora, "fotografías que amplían la mirada sobre ese periodo y nos ayudan a entender mejor nuestra propia historia".

En este contexto, Enguix ha señalado que la exposición se inscribe en el trabajo que se desarrolla desde la Delegación de Memoria Democrática de la Diputació de València, un área que ha consolidado un presupuesto cercano a los dos millones de euros destinado a políticas de memoria que incluyen, además de las exhumaciones, proyectos educativos y de divulgación dirigidos especialmente a la gente joven, como 'Memòria a les Biblioteques' o 'Memòria a l'Escola'.

Asimismo, la vicepresidenta ha agradecido el trabajo de los comisarios Ester Medán y Luis Vidal Ayala, nieto del fotoperiodista, del diseñador, Mauro Gimeno, y de todo el equipo de la Delegación de Memoria Democrática que han trabajado para hacer posible esta exposición porque es "el resultado de un trabajo colectivo que refuerza nuestra la implicación con políticas públicas de memoria".

El conjunto de imágenes abarca un arco cronológico que va de 1914 a 1959 y documenta acontecimientos como la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil, la represión franquista y la vida cotidiana durante la posguerra, configurando un legado visual fundamental para la historia contemporánea valenciana.

Tras la intervención institucional, los comisarios han puesto en valor el proceso de investigación y recuperación que ha hecho posible la muestra. Luis Vidal Ayala ha destacado el carácter personal y emocional del proyecto, señalando que "esta exposición ha supuesto un descubrimiento incluso para la propia familia, al ir rescatando fotografías inéditas y reconstruyendo un recorrido vital y profesional que no conocíamos en su totalidad".

El comisario ha subrayado también que "trabajar con las imágenes de mi abuelo ha sido establecer un diálogo constante con su mirada sobre la posguerra, un proceso tan emocional como revelador", y ha agradecido "el apoyo y la implicación de la Delegación de Memoria Democrática de la Diputació de València desde el inicio del proyecto".

Por su parte, Ester Medán ha explicado que la exposición "ofrece al público un recorrido claro y accesible por un amplio conjunto de imágenes que permiten comprender tanto la figura de Luis Vidal Corella como el contexto histórico en el que desarrolló su trabajo". Asimismo, el diseñador del catálogo y de la exposición, Mauro Gimeno, ha destacado que su trabajo se ha centrado en "acompañar el enorme valor del archivo de Luis Vidal Corella", agradeciendo "la confianza para construir el diseño de la exposición y del catálogo".

Gimeno ha explicado que el planteamiento expositivo se ha concebido "como un relato progresivo, casi como una narración en capas", pensado para que el visitante descubra la muestra poco a poco y pueda comprender tanto la dimensión personal como el contexto histórico de la obra del fotoperiodista.

UNA EXPOSICIÓN ESTRUCTURADA EN TRES GRANDES ÁMBITOS

El recorrido expositivo se articula en tres grandes secciones que permiten al visitante aproximarse de forma progresiva a la figura de Luis Vidal Corella y a la València que retrató a lo largo de su trayectoria. La comisaria Ester Medán ha explicado que esta organización permite que el público entienda con claridad qué se va a encontrar dentro de la exposición.

La primera sección presenta al fotógrafo desde una vertiente personal y profesional, con una selección de alrededor de 14 imágenes centradas en una València "íntima y cotidiana", alejadas del encargo periodístico y vinculadas a su entorno familiar y formativo, marcado por la influencia de su padre, el fotógrafo Martín Vidal.

La segunda, titulada 'Fotografías inéditas. Imágenes recuperadas', reúne alrededor de 80-85 fotografías, en su mayoría inéditas, realizadas durante la Guerra Civil y localizadas en instituciones como la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Estas imágenes documentan escenarios como el frente de Teruel y diversas localidades de Zaragoza y constituyen un testimonio documental de primer orden.

Medán ha subrayado también la dificultad técnica del trabajo de Vidal Corella, que utilizaba placas de vidrio frente a las cámaras más ligeras de fotoperiodistas internacionales como Robert Capa, Gerda Taro o Walter Reuter, con quienes coincidió durante la contienda.

La tercera sección, la más amplia y directamente vinculada al concepto de memoria democrática, aborda la posguerra en València entre 1939 y 1959, con cerca de 100 fotografías realizadas mayoritariamente en la ciudad.

Según ha explicado la comisaria, en este ámbito resultan especialmente llamativas las imágenes de la simbología nazi y fascista presentes en la València de la época, así como los actos multitudinarios de carácter obligatorio organizados para reforzar el nuevo régimen. Junto a estas escenas, se muestran también imágenes de la vida cotidiana marcadas por la represión, la pobreza y el hambre.

MATERIALES PATRIMONIALES

Además del conjunto fotográfico, la exposición incorpora objetos originales y materiales documentales como cámaras utilizadas por el propio Luis Vidal Corella, carnés de prensa y mapas empleados durante la Guerra Civil procedentes de la cartoteca de la Universitat de València. Entre los elementos patrimoniales expuestos destacan el cartel de la corrida de toros celebrada en 1952, así como dos retratos de Francisco Franco y Carmen Polo, pintados por José Segrelles en 1957, todas ellas piezas pertenecientes al patrimonio de la Diputació de València.

El acto ha concluido con un recorrido por la exposición junto a los comisarios, que han guiado a las autoridades y al público por las distintas salas del MuVIM. La exposición 'Luis Vidal Corella. Crónica fotográfica de la posguerra en València' podrá visitarse en el MuVIM hasta el 29 de marzo de 2026, con la realización de visitas guiadas cada domingo y la previsión de itinerancia por distintos municipios de la provincia, así como actividades educativas.