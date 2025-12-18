La Diputació reúne los siete libros de poesía en valenciano de Maria Beneyto y otros textos inéditos

Maria Beneyto - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

La Diputació de València, a través de la Institució Alfons el Magnànim, profundiza en la figura de Maria Beneyto con la publicación de 'Altra veu. Poesia 1952-2003', un volumen producto de la colaboración entre el IAM y la Acadèmia Valenciana de la Llengua con motivo del nombramiento, en 2025, de Maria Beneyto como Escriptora de l'Any.

La publicación contiene sus siete libros de poesía en valenciano más un grupo de poemas de temática diversa, recuperados de publicaciones periódicas o, en algunos casos, inéditos, escritos durante cinco décadas, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

La edición y selección de los poemas ha corrido a cargo de Josep Ballester, autor también del texto introductorio. Maria Beneyto nació el 20 de mayo de 1920 y murió el 14 de marzo de 2011 en la ciudad de València. De muy pequeña su familia se trasladó a Madrid, de donde volvieron a la ciudad de origen después de una década.

Como poetisa se dio a conocer a partir de los libros 'Canción olvidada' (1947) y 'Altra veu' (1952), a los cuales seguirá una producción en la que se alternan el castellano y el valenciano. Como narradora, desde el año 1958, en que aparece la primera novela suya, 'La promesa', publicó una docena de obras entre novelas y cuentos, también alternando ambos idiomas.

En su trayectoria hay dos etapas, separadas por un silencio buscado, a pesar de que no dejó de escribir. La primera va de 1947 hasta 1977, que representa el "descubrimiento y la confirmación" como escritora, y la otra, de 1990 a 2011, en la cual logra una "gran presencia pública" gracias a las reediciones, los recitales, la publicación de otra parte fundamental de su creación y los reconocimientos de los lectores y la crítica.

Max Aub, en 1971, la define "acertadamente": "Hay en la poesía de María Beneyto un dolor sincero, una angustia, una tristeza de época que la pone a veces a la altura de José Hierro, de Blas de Otero. En Valencia -lo contrario sería extraño- no lo saben o no quieren saberlo. [...] ¿Desde cuándo no han tenido en Valencia un poeta de este aliento?".

Según la corporación provincial, "su poesía, como toda su obra, destaca por la preocupación cívica y la denuncia de la condición social de la mujer y por la dialéctica entre el mundo rural y el urbano, temas que siempre se conjugan con un lirismo vibrante fruto de una reflexión marcada por una época y por el sufrimiento de una biografía no exenta de tensiones".

OTRAS ACCIONES

La Diputació de València ha realizado este año distintas acciones para reivindicar la figura de la poetisa valenciana. Entre otras, destaca la exposición 'María Beneyto, dona múltiple' en el MuVIM que ofreció de febrero a junio una aproximación a la "incuestionable calidad" de la autora, que se ejemplifican en dos hitos literarios.

El primero se remonta a 1953, cuando Beneyto compitió con Vicent Andrés Estellés por el Premi València de poesía: él quedó finalista, ella ganó con 'Criatura múltiple'. El segundo sucedió en 1992, cuando la Generalitat la reconoció con el premio de las Letras Valencianas: fue la primera mujer en ganarlo.

Por otra parte, desde Foment del Valencià, se ha hecho un photocall con versos suyos como "Sempre he volgut fer allò que em pareixia just, i em pareixia just col·laborar i fer alguna cosa en la meua llengua"; se ha impreso un pañuelo con un verso del poema 'El carrer on vaig nàixer': "Em pressentia dona tota silvestre encís, tota de llum i terra, branca del paradís"; y se han hecho unas mochilas térmicas con un verso de la escasa poesía infantil que escribió: "Els infants de la lluna juguen de nit".