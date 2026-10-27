La Diputació de València abre la convocatoria para participar en la 50ª edición del Certamen de Bandas de Música

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VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha abierto la convocatoria de la 50ª edición de su Certamen de Bandas de Música, que se celebrará en abril del próximo año.

La corporación provincial organiza así una nueva edición del prestigioso concurso musical, que tiene como finalidad "fomentar, proteger y difundir la música de banda como parte del patrimonio cultural inmaterial valenciano, así como favorecer la competencia entre las sociedades musicales participantes para fomentar el estudio y la búsqueda de la excelencia en la interpretación musical", recuerda la institución en un comunicado.

En el Certamen pueden participar las bandas de música no profesionales dependientes de las sociedades musicales federadas de la provincia de Valencia. El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el próximo 13 de noviembre.

"La Diputació de València inicia el camino para celebrar una edición muy especial del Certamen de Bandas, la número 50. Vamos a trabajar para que sea un Certamen histórico, que sirva para promocionar la música de banda de la provincia", ha señalado el diputado delegado de Bandas de Música, Ricardo Gabaldón.

Este año, como principal novedad, destaca la creación de una nueva sección juvenil, en la que podrán participar un máximo de cuatro bandas de música cuyos integrantes sean menores de 25 años. Además, cada banda deberá estar compuesta por entre 50 y 75 músicos.

"Una de nuestras prioridades es fomentar la participación de nuestros jóvenes en las bandas de sus pueblos, y pensamos que este tipo de iniciativas impulsan la música de bandas entre la juventud, algo necesario para asegurar el futuro de nuestra música", ha añadido Gabaldón.

COMPONENTES, FECHAS Y PREMIOS

Las otras cuatro secciones continúan siendo las habituales de los años anteriores. De este modo, la sección primera estará formada por bandas de hasta 90 músicos; las bandas de la sección segunda no deberán tener más de 70 integrantes; las de la sección tercera hasta 50 componentes; y en la sección cuarta competirán agrupaciones de no más de 40 músicos. En estas cuatro secciones podrán participar, como máximo tres bandas por sección.

El Certamen de Bandas de las cuatro primeras secciones tendrá lugar los días los días 17 y 18 de abril en el Palau de la Música de Valencia, mientras que la novedosa sección quinta (juvenil) celebrará sus audiciones el día 11 de abril en un municipio de la provincia todavía por determinar.

En cuanto a las obras de obligada interpretación para cada sección, las bandas de la primera sección deberán interpretar 'Homenaje a Joaquín Sorolla', de Bernardo Adam; las de la sección segunda, 'El Orinoco ilustrado', de Enrique Hernandis; las de la sección tercera, 'La batalla de Chiclana', de Ferrer Ferran; mientras que las agrupaciones de la sección cuarta interpretarán 'Taj Mahal', de Hugo Chinesta.

Por su parte, los componentes de la sección quinta (juvenil) tienen como pieza obligada 'Sinfonía de Cámara', de José Suñer. En lo que se refiere a los premios, la banda con la máxima puntuación en primera puede recibir 5.500 euros, la de segunda 4.500, la de tercera 3.500, la de cuarta 2.500 euros, y la de quinta (juvenil) 1.500 euros, a los que habrá que sumar 1.000 euros si se consigue mención de honor.

A su vez, las bandas participantes recibirán una ayuda a la participación que será de 7.000 euros en la sección primera, y de 6.000, 5.000, 4.000 y 3.000 euros respectivamente para el resto de secciones, con independencia de la decisión final de un jurado integrado por profesionales de la música.

Además, las bandas que hayan obtenido la mayor puntuación en las cuatro primeras secciones, participarán en el Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana, mientras que las bandas ganadoras de cada una de las cinco secciones podrán ser requeridas para la celebración de conciertos, siendo los gastos sufragados por la Diputació de València.