La Diputació de València abre la convocatoria del Premio Alfons Roig dotado con 20.000 euros

Abierta la convocatoria del Premio Alfons Roig - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha abierto la convocatoria del Premio Alfons Roig al Proyecto Artístico 2026, dotado con 20.000 euros, que tiene por objeto reconocer el especial interés del proyecto artístico que resulte ganador, con el fin de dar a conocer y difundir la obra de artistas emergentes dentro del ámbito de las artes plásticas y visuales valencianas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 15 de mayo, tal como ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura de la corporación, Paco Teruel, ha subrayado que "el Premio Alfons Roig es muy importante en el ámbito de las artes plásticas, no solo por su historia, por la dotación económica que tienen o por su prestigio, sino porque son unos premios que permiten a jóvenes artistas hacer realidad proyectos muy interesantes".

A este premio únicamente pueden optar los artistas en el ejercicio actual de su tarea profesional y artística. La autoría de los proyectos candidatos al premio tendrá que estar formada por un máximo de tres personas físicas valencianas, cuando se trate de un proyecto colectivo, que tengan o hayan tenido durante dos años la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana.

No obstante, también pueden optar al premio aquellos que, sin cumplir con el requisito de haber sido vecino en la Comunidad Valenciana durante dos años, acrediten bien haber cursado un mínimo de 120 créditos o equivalente en estudios superiores de cualquier universidad pública de la Comunitat Valenciana; bien haber realizado un mínimo de una exposición individual en cualquier galería de arte, casa de cultura o centro expositivo dentro la Comunitat Valenciana.

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

Las personas solicitantes deberán presentar un dossier con un proyecto artístico inédito, que pueda ser desarrollado por sus autores, en caso de que la Diputació decida producir una exposición que desarrolle dicho trabajo. Las solicitudes se pueden presentar a través de la página web o en el registro general de la corporación provincial.

Todo el dossier se hará en formato A4 vertical, con una extensión inferior a 18 páginas, y tendrá que incluir una introducción general de las personas solicitantes y su obra, con un máximo 3.000 caracteres; una serie de fichas de obra reciente, con un máximo de seis fichas descriptivas de obras propias hechas en los últimos diez años --cada ficha describirá únicamente una obra, podrá llevar una o dos fotografías por obra, y no podrá superar los 1.200 caracteres por ficha en la parte descriptiva--- y la descripción del proyecto artístico presentado al premio, que tendrá que ser inédito.

La presentación del proyecto podrá incluir hasta un máximo de cautro imágenes descriptivas --dibujos, fotografías, imágenes 3D, etc.-- y una descripción no superior a los 4.000 caracteres.

Además, se debe presentar un currículum breve de las personas solicitantes, en el cual se hará mención a su experiencia como artista (exposiciones realizadas, obras, premios, becas...), estudios realizados, actividades profesionales, etc., en un máximo de 6.000 caracteres. El dossier se presentará en formato digital en PDF con un tamaño máximo de diez megabytes (MB).