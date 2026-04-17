La Diputació de València acoge la primera asamblea anual de socios de FestClásica - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Piano Iturbi, organizado por la Diputació de València, acoge estos días los actos de la asamblea general de primavera de FestClásica, la Asociación Española de Festivales de Música Clásica.

Las jornadas comenzaron este jueves, 16 de abril, con una recepción oficial en el Salón de Plenos de la Diputación a cargo del diputado de Cultura, Francisco Teruel, el titular de Bandas de Música, Ricardo Gabaldón, y Ana Guijarro, directora artística del festival, quienes han dado la bienvenida a los representantes de los festivales que asisten a estas jornadas, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Así, València será estos días el epicentro cultural y de trabajo de los festivales de la asociación. Tras la recepción inaugural, ya en el Centre Cultural La Beneficència, se presentó el proyecto Les Arts Volant y Nabeel Hayek, ganador del Concurso Internacional de Piano de València Iturbi 2025 ofreció un concierto.

En la jornada de este viernes, 17 de abril, se ha celebrado la asamblea general en la que los festivales han abordado los principales temas de interés para la asociación, así como la candidatura de adhesión de nuevos socios.

En este marco, Pere Bonet, presidente de FestClásica, ha agradecido al equipo del Festival de Piano Iturbi y a sus responsables institucionales la acogida. "Es una gran satisfacción que el Festival de Piano Iturbi y Valencia, pioneros y faro de la música clásica en España, acojan la asamblea de FestClásica, una familia que crece cada año y de la que forman parte festivales de todas las tipologías y tamaños", ha manifestado.

Por su parte, el diputado de Cultura, Paco Teruel, ha expresado su gozo por abrir las puertas de la Diputación a una asociación que "hace tanto por la música, una de las principales señas de identidad de los valencianos y las valencianas".

"La Diputación siempre apuesta por la música", ha asegurado, al tiempo que ha destacado que "el Festival Iturbi es un proyecto que se caracteriza por la excelencia y por ser un verdadero trampolín para los jóvenes pianistas".

SOBRE FESTCLÁSICA

FestClásica integra desde 2007 los principales festivales españoles de música clásica, antigua y contemporánea, siendo su principal plataforma de difusión y promoción en España. Está constituida actualmente por 49 festivales de 16 comunidades autónomas que organizan anualmente más de 1.000 conciertos para 450.000 espectadores con 11.000 artistas, generando más de 700 puestos de trabajo directos.

Es la asociación vertebradora e interlocutora del sector. Además, fomenta entre sus asociados una reflexión sobre la imprescindible función de la cultura y el arte en la sociedad, así como la necesaria intervención en el debate de las políticas culturales. Su credibilidad convierte a FestClásica en asociación interlocutora del sector antes las administraciones públicas y representa a España en Europa ante la EFA (European Festivals Association).

Contribuye, además, al desarrollo socioeconómico de las ciudades y de los entornos donde se realizan sus festivales, destacando su patrimonio histórico y con una clara vocación cultural.

Asimismo, manifiesta un gran compromiso con los músicos y la música española, en cuanto a su inserción y promoción laboral en el tejido profesional y la difusión del patrimonio musical español.

La organización anual de los Circuitos FestClásica refleja la apuesta de la asociación por nuestros músicos y nuestra música, asegurando que los grupos noveles tengan un espacio en la programación de sus festivales y que la música compuesta en España se escuche en muchos de sus conciertos para darle una mayor visibilidad y difusión en el territorio español.