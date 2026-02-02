La Diputació de València agradece la solidaridad de las confesiones religiosas tras la dana: "Gracias con mayúsculas"

La Diputació de València agradece la solidaridad de las confesiones religiosas tras la dana - RAQUEL ABULAILA/DIVAL

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, se ha reunido este lunes con una veintena de representantes católicos, judíos, musulmanes, budistas y evangélicos, entre otros credos religiosos, para agradecerles su labor tras la dana: "Mientras discutimos desde la diferencia, vosotros actuáis desde lo común". "Gracias con mayúsculas", les ha trasladado.

"Nos habéis recordado que la solidaridad no entiende de fronteras y que la dignidad humana está siempre por encima de cualquier diferencia", ha destacado Mompó, al tiempo que ha recordado que, "en medio de la emergencia, las diferencias desaparecieron y solo quedó lo importante: la mano tendida, el abrazo sincero, la comida caliente, el consuelo silencioso, la ayuda al que lo había perdido todo".

Por ello, el presidente de la corporación provincial les ha agradecido que "cuando la dana golpeó con fuerza en la provincia, cuando el agua lo destrozó todo a su paso, no solo se puso a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones, sino también la condición humana y, en ese examen colectivo, vosotros estuvisteis a la altura".

Además, Mompó ha destacado los valores de "la humildad, del servicio, del compromiso sin focos, de la capacidad de anteponer el bien común al interés propio de las congregaciones religiosas" y ha añadido: "Vivimos en tiempos de extrema polarización, de discursos duros, de trincheras ideológicas y de una sociedad cada vez más cansada del enfrentamiento constante. Quizá, la política debería mirar más a menudo a espacios como los vuestros porque mientras discutimos desde la diferencia, vosotros actuáis desde lo común".

A su juicio, "mientras la política corre el riesgo de olvidar para quién existe, vosotros lo tenéis claro, para las personas, especialmente para las que más lo necesitan".

Representantes de las distintas confesiones religiosas han concretado su ayuda tras la dana y han agradecido este encuentro ya que es la "primera vez" que una institución los reúne y "escucha su labor y sus peticiones".

Una reunión que, han destacado, "favorece el diálogo interreligioso y la coordinación". Por ello, han solicitado "más herramientas de este tipo" porque, según ha señalado el presidente del Consejo Evangélico de la Comunitat Valenciana (Cecva), Francisco Javier Piquer Ramos, "es necesario plasmar institucionalmente el pluralismo religioso".

Durante el encuentro se han compartido dos anécdotas que han contado el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y uno de los representantes del Islam en la localidad Abdul Rahim. El primero ha explicado que este domingo estuvo en la Parroquia de Sant Jordi de Paiporta y los feligreses le contaron "con alegría" que, tras la dana, un grupo de jóvenes musulmanes limpiaron la iglesia y el segundo ha contado lo mismo pero al revés: jóvenes católicos ayudando en las mezquitas.

"No hay un choque entre religiones, pero somos islotes que han de unirse en un continente", ha subrayado Rahim. En la misma línea, el representante de Hinduismo, Félix Balboa (Swami Rameshwarananda Giri) ha reclamado "diálogo para hacer mejor el bien".

En este sentido, se ha pronunciado la representante de los Mormones María Antonia González quien ha recalcado "que en la dana todas las religiones trabajaron independientemente, pero hubieran sido más eficientes si se hubieran coordinado".

Aun así, el arzobispo de Valencia ha remarcado que "en la dana se unieron y que hubo momentos de colaboración sin mirar la pertenencia a la tradición religiosa". Sobre el encuentro, el arzobispo ha señalado que "ha sido un momento para compartir valores, que son esenciales para la vida de la humanidad, y ha confirmado que todas las personas son hermanas".