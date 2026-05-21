La Diputació de València anuncia los ganadores de los Premios València y València Nova 2026

Deliberación del jurado - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Beneficència ha acogido el acto de deliberación de los jurados de los premios València y València Nova 2026, convocados por la Institució Alfons el Magnànim, editorial de la Diputació de València. La edición de este año ha estado marcada por el importante crecimiento de participación registrado en el certamen.

En total, se han presentado 504 originales a las diferentes modalidades convocadas, una cifra que supone más del doble respecto de 2025, cuando se presentaron 234 obras, y que prácticamente triplica los registros de hace dos años.

En cuanto a los jurados de las diferentes categorías, han sido presididos por el diputado de Cultura, Paco Teruel, y han contado con especialistas de reconocido prestigio en cada una de las modalidades, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

"Estamos ante una nueva edición de éxito de los premios literarios València y València Nova, unos galardones, los más antiguos de la provincia, que gozan de una salud extraordinaria", ha señalado Teruel, quien ha añadido: "Este año hemos triplicado la participación respecto a hace dos años y duplicado la del año pasado, lo que demuestra que la creación literaria está más viva que nunca".

Así, la dotación de los Premios València y València Nova asciende a 138.000 euros en su conjunto que se repartirá entre los ganadores de las modalidades: 9.000 euros para los premios de poesía, 15.000 euros para los de narrativa, para el premio de novela gráfica 12.000 euros, y 15.000 euros para los premiados en la categoría de ensayo.

PEMIOS

La premiada con el premio València Nova de poesía en castellano es la obra 'La litosfera del duelo', de Lietty Aylet Navarro Oliveros (Madrid). El jurado ha destacado que, bajo una carcasa en la que destaca la fusión entre los lenguajes de la ciencia y la poesía, habla de los temas concreto. libro de estilo brillante en su forma de establecer una relación entre los diferentes campos léxicos, consiguiendo una sonoridad, un ritmo y una valoración que dan una coherencia deslumbrante al conjunto.

La obra ganadora del premio València de poesía en castellano ha sido 'Metilendioximetanfetamina', de Giuseppe Turiello Hernández (Sevilla). El jurado ha declarado que es un libro de rostros y personalidades con múltiples referencias a la música y a la pintura, así como a algunos vicios; de la misma manera en la que se rompen estas vidas retratadas, rompe la estructura versal, demostrando un gran dominio de todos los recursos poéticos.

Los premios de poesía en castellano están dotados con la cantidad de 9.000 euros y la publicación de la obra premiada por la editorial Hiperión.

El jurado del premio València Nova de poesía en valenciano ha otorgado por unanimidad el premio a la obra 'La forma de l'aigua', de Marc Ferra i Rois (Benifaió) por su elegancia y su coherencia temática y estilística. El jurado ha indicado que el poemario fluye lento y rítmico. Establece un diálogo entre recuerdos, paisajes y espacios familiares sin caer en tópicos, y que su lenguaje sencillo crea imágenes potentes que quedan en el imaginario del lector.

'Entre silencis', de Merce Estrella Tena (Massanassa) es la obra ganadora del premio València de poesía en valenciano. Los miembros del jurado han destacado cómo, desde una aparente sencillez, recupera la épica y la lírica de hechos y gestos cotidianos supuestamente banales con agilidad y con fuerza. Al mismo tiempo, apuesta por el riesgo y la creatividad a lo largo de todo el poemario con diversidad de estrofas, juegos tipográficos y fonéticos.

Los premios de poesía en valenciano están dotados con la cantidad de 9.000 euros y la publicación de la obra premiada por la editorial Reclam.

El jurado ha considerado que ninguna de las obras presentadas logra la calidad suficiente como para optar al premio.

El jurado ha reconocido 'La naturaleza del espejo', de Santiago Miralles Huete (Madrid) con el premio València de narrativa en castellano y ha destacado la originalidad de la perspectiva del narrador, la dimensión artística y humana del argumento, la fluidez del texto y la contextualización de València como escenario clave del arte europeo además de los giros irónicos de la trama.

Los premios de narrativa en castellano están dotados con la cantidad de 15.000 euros y la publicación de la obra premiada por la editorial Drassana.

El ganador del premio València Nova de narrativa en valenciano es José Agustí Polop de Xàtiva con la obra Altrimetries. Los miembros del jurado han destacado el dominio del género del relato, el juego de voces narrativas y el arraigo en el territorio con referencias a paisajes propios.

'Plom i formigó', de Arnau Castell Alemany (Llançà- Girona) ha sido la obra premiada en la categoría de narrativa en valenciano del premio València. El jurado ha valorado la actualidad de los temas, el universo que representa y el lenguaje popular. Además, destaca el posicionamiento en contra de la especulación y la malversación política.

Los premios de narrativa en valenciano están dotados con la cantidad de 15.000 euros y la publicación de la obra premiada por la editorial Reclam. Premio València de novela gráfica

El jurado del premio València de novela gráfica ha decidido otorgar el premio a la obra Magma, una propuesta de Emma Casadavall que cuenta con el asesoramiento de Jorge Emilio Mendoza (Barcelona) en la concepción del guion. El jurado ha valorado Magma como una propuesta de no ficción que contribuye a una genealogía contemporánea de hibridación de lenguajes gráficos y narrativos.

Asimismo, pone en valor la mirada decolonial que conecta el pasado y el presente de la crisis de las personas desaparecidas en México con la estética que apela a lo sensorial como herramienta de reflexión. El premio de novela gráfica está dotado con la cantidad de 12.000 euros y la publicación de la obra premiada por la editorial Andana Gràfica.

En la modalidad de ensayo de València Nova ha sido Tomás Colomer Saus de Sabadell quien ha obtenido el premio con la obra 'La democràcia com a fi és el fi de la democràcia'.

El jurado, conformado por Francesc Xavier Agustí, María del Carmen Navarro, Clara Colomina y Amadeo Serra, ha destacado cómo la obra aborda un tema de actualidad con un estilo personal, fresco y didáctico. Elabora un repaso histórico exhaustivo del concepto de democracia que resuelve con solvencia para apoyar a la tesis que expone. Los miembros del jurado han considerado que es una lectura amena que puede conectar con un amplio abanico de público e invita a la reflexión sin caer en el lugar común.

El jurado ha premiado la obra 'La tirania del cas únic. Llengua, IA i l'agregat invisible al País Valencià', de Eduardo Valencia Tirapu (Pamplona) con el premio València de ensayo. Ha resaltado que la obra expone con claridad y originalidad, desde una rica experiencia profesional y sin complejos, cómo la creciente presencia de la inteligencia artificial influye en el uso y percepción social de una lengua y cómo puede condicionar su futuro.

El jurado ha destacado que se trata de un tema de actualidad que mira hacia el mañana, obliga a repensar las políticas lingüísticas y nos hace reflexionar sobre el retroceso de las lenguas minoritarias y minorizadas. Los premios de ensayo están dotados con la cantidad de 15.000 euros y la publicación de la obra premiada por la Institució Alfons el Magnànim.