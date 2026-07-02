La Diputació de València apuesta por llevar a los cruceristas a visitar la provincia más allá de la capital

I Jornada Divaltur de Producto Turístico Crucerista de la provincia - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Llíria (Valencia) la I Jornada Divaltur de Producto Turístico Crucerista de la provincia. El encuentro formativo ha reunido a 50 profesionales de destinos de la provincia de Valencia y empresas de servicios turísticos interesadas en trabajar este segmento, con el objetivo de impulsar la creación de excursiones y experiencias que lleven al turista de un crucero a visitar destinos de la provincia Valencia, más allá de la ciudad.

En este sentido, el diputado de Turismo de la Diputación, Pedro Cuesta, ha destacado la "imprescindible colaboración público-privada para aunar la planificación, los recursos técnicos, económicos y la especialización que requiere el diseño de un buen producto turístico crucerista" en un municipio de la provincia.

Cuesta ha animado también a los participantes a "aprovechar los recursos que tiene cada municipio para crear oportunidades y productos auténticos adaptados al crucerista, al que hay que satisfacer y atender con calidad como a todo turista".

"No se trata solo de ver qué recursos tiene un destino para la creación de un producto exitoso, sino del modo en que lo hace y cómo lo adapta a las nuevas demandas y necesidades del turista de un crucero", ha agregado.

Para ello hay que tener en cuenta factores como el perfil, el nivel económico, su objetivo experiencial, su disponibilidad al llegar al Puerto de Valencia y su experiencia previa como crucerista, aspectos en los que han coincidido todos los ponentes de la jornada, ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

La jornada también ha contado con la participación de la responsable de Head Cruises y Marketing de la Autoridad Portuaria del Puerto de Valencia, Francesca Antonelli, quien ha destacado el turismo de cruceros como oportunidad para destinos y empresas locales.

También ha asistido la directora de Economía Azul de la Fundación Valenciaport, Carolina Navarro, quien ha abordado el fomento del ecoturismo y la descentralización de excursiones en el sector; el concejal de Turismo y Ciudad Creativa del Ayuntamiento de Llíria, Paco García; y Lorenzo Vera, de la Autoridad Portuaria del Puerto de Motril, como destino invitado, que ha dado a conocer el producto crucerista en la provincia de Granada.

JORNADAS DE PRODUCTO TURÍSTICO DIVALTUR

Estas jornadas persiguen, en definitiva, mejorar la capacitación técnica de los agentes locales para diseñar y adaptar productos y experiencias turísticas para el mercado crucerista, con un enfoque práctico y orientado a la realidad de los municipios y del tejido empresarial turístico de la provincia.

Para ello se han abordado aspectos como los requisitos operativos, logísticos y comerciales del turismo de cruceros; características y necesidades del pasajero de cruceros; la diversificación territorial de las excursiones, tipologías y experiencias comercializables; adaptación de horarios, capacidades, accesibilidad y sostenibilidad de las propuestas; relación con navieras, receptivos y operadores; y la cadena de valor del crucero.

Finalmente, se han analizado casos y buenas prácticas en destinos cruceristas, así como el del municipio de Riba-roja de Túria en la provincia de Valencia, que ya trabaja con el turismo de cruceros.

La I Jornada Divaltur de Producto Turístico de la provincia de Valencia tendrá continuidad en los próximos meses con nuevas acciones formativas en distintas localidades, dedicadas al turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos) y al producto turístico deportivo.