La Diputació de València ayuda a recuperar el búnker del Faro de Cullera, construido durante la Guerra Civil

La Diputación de València ayuda a recuperar el búnker del Faro y la defensa antiaérea de Cullera con los fondos para la memoria - DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha financiado la segunda fase de la de recuperación de la defensa antiaérea, localizada en el entorno del Cabo de Cullera. En esta ocasión, se han centrado en la restauración del búnker del Faro, que ha contado con una aportación de 106.000 euros.

En el caso de Cullera, la corporación provincial ha invertido más de 100.000 euros en la restauración de la defensa antiaérea, construida en 1938, y subvencionará las segundas jornadas de Memoria Histórica que organiza el Ayuntamiento.

Los trabajos se han centrado en la restauración del búnker del Faro, que servía como espacio de control y vigilancia y efectuaba las funciones de puesto de mando avanzado para la observación y la coordinación de la defensa del litoral.

"La memoria democrática es una de las políticas prioritarias de la Diputación, como demuestra el hecho de ser la institución que más recursos destina a actuaciones que tienen un marcado carácter divulgativo, más de un millón de euros anualmente", manifiesta la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix.

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, agradece la ayuda de la Diputació y subraya que, para los ayuntamientos, "sería muy complicado recuperar este tipo de patrimonio si no recibieran el apoyo de la corporación provincial". "Los visitantes podrán conocer de manera adecuada este espacio, con las mejores condiciones de seguridad", destaca.

MODIFICACIÓN DEL ACCESO

Durante el desarrollo de las obras, el consistorio consideró conveniente modificar la solución de acceso inicialmente prevista, adaptándose finalmente un acceso desde la calle Azahar que aprovecha un vial público y mejora las condiciones de llegada al conjunto patrimonial, tanto para visitantes como para vehículos de mantenimiento y emergencia.

La intervención garantiza la conservación y recuperación del búnker del Faro, asegurando su funcionalidad como elemento integrante del patrimonio histórico del sistema defensivo costero de Cullera.

Además, hace posible la visita pública al conjunto en condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y comprensión, mediante la mejora de los accesos, la incorporación de las instalaciones necesarias para su uso y mantenimiento, y la adecuación de los espacios destinados a los visitantes.

ENCLAVE ESTRATÉGICO

Desde este enclave "estratégico" se controlaba visualmente toda la franja litoral comprendida entre el Cabo de Cullera y Dénia (Alicante) y se transmitían las órdenes a las baterías encargadas de la defensa costera.

Por tanto, no solo servía para la vigilancia y la detección de amenazas marítimas o aéreas, sino que constituía un "auténtico" centro de coordinación de la defensa costera de toda la zona, de manera que garantizaba la comunicación y el funcionamiento conjunto de las instalaciones militares del Faro de Cullera.