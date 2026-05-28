La Diputació de València ensalza los proyectos turísticos puestos en marcha en Cofrentes como ejemplo de sostenibilidad

Visita a Cofrentes - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Turismo de la Diputació de València, Pedro Cuesta, ha visitado el municipio de Cofrentes, acompañado por el alcalde, Salvador Honrubia, con el objetivo de conocer de primera mano sus proyectos turísticos "más inmediatos".

Durante la visita, en la que también han participado los secretarios autonómicos de Cohesión Territorial, Carlos Gil, y Empleo, Antonio Galvañ, el diputado provincial ha podido conocer los detalles del Plan Estratégico de Turismo del municipio, así como su Plan de Sostenibilidad Turística de Destino Local.

Además, Pedro Cuesta ha recorrido diversas instalaciones públicas en las que se han realizado obras de adecuación, como el Conservatorio Municipal y la sede de la Mancomunidad del Valle de Ayora-Cofrentes, tal como ha apuntado la corporación provincial en un comunicado.

Pedro Cuesta ha destacado al respecto que ambos planes "proyectarán exponencialmente el valor e interés de la oferta turística de Cofrentes, de modo sostenible y, por tanto, certero, dentro de la completa y variada oferta turística de la provincia de Valencia".

La visita ha finalizado en el Balneario de Hervideros, donde las autoridades se han interesado por el proyecto de modernización y ampliación de las instalaciones, presentado por su directora general, Clara Fernández, y su director médico, Miguel Ángel Fernández.

"Cofrentes ha sabido configurar una oferta de turismo de salud, turismo cultural y turismo activo que supone una fuerte apuesta por los elementos significativos e imprescindibles de su historia y su realidad como municipio, para proyectarse con singularidad en el futuro", ha concluido el responsable provincial al término de su visita.