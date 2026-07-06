La Diputació de València impulsará las exposiciones itinerantes para "llegar a todos los municipios"

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha mantenido una reunión con responsables de los centros culturales dependientes de la corporación provincial para coordinar las líneas de trabajo en materia cultural - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha mantenido este lunes una reunión con responsables de los centros culturales dependientes de la corporación provincial para coordinar las líneas de trabajo en materia cultural, una estrategia que pasa por reforzar la "cultura de proximidad" y el equilibrio territorial mediante un impulso a las exposiciones itinerantes para "llegar a todos los municipios".

En el encuentro han participado el responsable de L'ETNO, Joan Seguí, la directora del Museu de Prehistòria de València, Mª Jesús de Pedro, y el nuevo director de la Institució Alfons el Magnànim, Miquel Nadal, así como el diputado de Cultura, Paco Teruel, y el director de Gestión Cultural Abierta a los Municipios, Ricardo J. Roca, detalla la Diputació.

Se ha puesto en común la estrategia de la Diputación para acercar la cultura a todos los municipios de la provincia mediante una programación basada en la calidad, el equilibrio territorial y la puesta en valor del patrimonio propio. L'ETNO y el Museu de Prehistòria de València ya cuentan con un programa específico de exposiciones itinerantes.

Mompó ha subrayado que uno de sus principales objetivos en materia cultural es que los recursos de la Diputació tengan una mayor proyección y lleguen "a todos los municipios": "Queremos impulsar las exposiciones itinerantes y encontrar el equilibrio entre la ciudad de València y el conjunto del territorio". También ha recordado que el Museu de Prehistòria celebrará el próximo año su centenario, una efeméride que servirá para reforzar la difusión de su importante legado.

La estrategia cultural de la Diputació también contempla dar una mayor visibilidad a su patrimonio artístico, tanto a través de exposiciones itinerantes como mediante la programación del MuVIM, con el propósito de acercar estas colecciones al conjunto de la ciudadanía: "Nuestro objetivo es cuidar lo nuestro, darlo a conocer y garantizar que no se pierda. Trabajamos cada día para preservar y difundir el patrimonio cultural valenciano".

Paralelamente, la corporación provincial reafirma su compromiso con la difusión de la música en todo el territorio provincial y, en el ámbito editorial, la Institució Alfons el Magnànim orientará su actividad hacia "una política basada en la excelencia, priorizando la calidad".