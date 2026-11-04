La Diputació de València y el Instituto Fryderyk Chopin sellan una alianza para impulsar el talento pianístico

El diputado provincial de Cultura, Paco Teruel, y el director del Instituto Nacional Fryderyk Chopin, Artur Szklener, firman un acuerdo para impulsar el talento pianístico - RAQUEL ABULAILA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, a través de su área de Cultura, y el Instituto Nacional Fryderyk Chopin de Polonia han firmado este miércoles en el Centre Cultural La Beneficència un convenio de colaboración para impulsar la promoción de la música, el intercambio cultural y la proyección internacional de jóvenes talentos del piano.

El acto de firma ha contado con la participación del diputado de Cultura, Paco Teruel; el director del Instituto Nacional Fryderyk Chopin, Artur Szklener; la directora artística del Concurso Internacional de Piano de València 'Iturbi', Ana Guijarro; el director de Gestión Cultural Abierta a los Municipios de la corporación provincial, Ricardo J. Roca; la responsable de la Oficina de Organización de Concursos, Conciertos y Promoción de Jóvenes Talentos del Instituto polaco, Joanna Bokszczanin; y la gestora de proyectos culturales y formación online, Joanna Maria Zurakowska.

"El acuerdo supone un paso importante en el compromiso de la Diputació de València con la promoción de la música, el impulso del talento musical y el intercambio cultural, y establece un marco estable de cooperación entre dos instituciones vinculadas a algunos de los certámenes pianísticos más prestigiosos del panorama internacional", ha señalado Paco Teruel.

En este sentido, el diputado subraya que esta colaboración "sitúa en el centro a los jóvenes intérpretes, ofreciéndoles nuevas oportunidades para compartir su talento, ampliar horizontes profesionales y acercar su música a nuevos públicos".

Así, el convenio permitirá desarrollar actividades culturales y organizar conciertos protagonizados por pianistas finalistas del Concurso Internacional de Piano de València 'Iturbi', impulsado por la Diputació de València, y del Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin de Varsovia. Una iniciativa que "conecta dos grandes concursos internacionales que tienen como objetivo descubrir, reconocer y proyectar el talento de las nuevas generaciones de pianistas", incide la corporación provincial en un comunicado.

En este sentido, el diputado Teruel ha manifestado su "satisfacción" por formalizar este acuerdo con "una institución de la relevancia y el prestigio internacional del Instituto Nacional Fryderyk Chopin, dedicada a preservar y difundir el legado de uno de los grandes compositores universales".

Teruel se ha mostrado convencido de que esta colaboración "dará frutos muy positivos, especialmente para los jóvenes pianistas, y permitirá que la música siga tendiendo puentes entre nuestras instituciones y nuestros territorios".

Por su parte, el director del Instituto Nacional Fryderyk Chopin, Artur Szklener, ha destacado la importancia de "establecer alianzas entre grandes certámenes internacionales ante la creciente competencia en el ámbito musical".

En este sentido, ha señalado que los jóvenes pianistas "necesitan cada vez más el respaldo de las instituciones para ganar visibilidad y acceder a escenarios internacionales; estamos buscando colaboraciones con los mejores concursos del mundo para intercambiar experiencias e impulsar a los pianistas, y el Concurso Internacional de Piano Iturbi es uno de ellos", ha afirmado.

Szklener ha explicado que una de las principales vías de colaboración será la creación del premio a la mejor interpretación de obras de Chopin en el Concurso Internacional de Piano Iturbi, que contará con una dotación económica y ofrecerá al pianista galardonado la oportunidad de actuar en el lugar de nacimiento de Chopin.

Además, el Instituto le invitará a participar en encuentros musicales vinculados a clases magistrales, en los que tendrá la oportunidad de trabajar con prestigiosos profesores internacionales del ámbito del piano.

NUEVO PREMIO PARA EL CONCURSO ITURBI DE 2027

Entre las principales actuaciones que desarrollará la Diputación de València a raíz de este convenio destaca la creación del Premio del Instituto Chopin en el XXIV Concurso Internacional de Piano de València 'Iturbi' de 2027, que se incorporará a las bases de la convocatoria y estará destinado a distinguir al mejor intérprete de obras de Fryderyk Chopin.

Asimismo, el acuerdo prevé la celebración de un recital a cargo de uno de los pianistas finalistas de la XIX edición del Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin, celebrada en octubre de 2025. Por su parte, el Instituto Nacional Fryderyk Chopin organizará actividades de perfeccionamiento y formación, así como recitales en Polonia del Premio del Instituto Chopin del certamen valenciano de 2027, destinado al mejor intérprete de obras de Chopin.

La Diputació de València organiza desde 1981 el Concurso Internacional de Piano de València 'Iturbi', una iniciativa que responde a la voluntad de la institución provincial de ofrecer oportunidades a jóvenes promesas del piano y contribuir a su reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras. En este sentido, cabe recordar que el plazo de presentación de solicitudes para participar en la próxima edición del concurso finaliza este jueves, 5 de noviembre.

La colaboración con el Instituto Chopin se enmarca, además, en el programa 'València és Música', a través del cual la Diputació apoya al tejido asociativo y a la industria musical y promueve la música como motor de desarrollo económico, cultural y turístico de los municipios valenciano.

En este contexto, el convenio con el Instituto Nacional Fryderyk Chopin amplía las posibilidades de proyección exterior del talento musical valenciano y favorece nuevas vías de colaboración con una de las instituciones culturales de referencia en el ámbito de la música clásica.