La Diputació de València lleva el jazz a Museros y Carcaixent este fin de semana

'Fem-Ho' Jazz' - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Museros acogerá este viernes, 25 de septiembre, una nueva actuación de 'Fem-ho' Jazz', el festival impulsado por la Diputació de València con la colaboración de la Federación de Big Bands de la provincia para acercar el jazz y el formato de las grandes bandas a diferentes municipios valencianos. Asimismo, el festival llegará a su fin este domingo 27 de septiembre con un concierto en el Magatzem de Ribera de Carcaixent, que cerrará la programación de esta segunda edición.

El parc de la Música de Museros será este viernes a las 20.00 horas escenario del concierto protagonizado por En Clau de Jazz Big Band junto a Sara Dowling, "un encuentro que fusiona la energía de una gran formación de jazz y la elegancia de una de las voces más destacadas del jazz europeo", y que también llegará al Magatzem de Ribera de Carcaixent este domingo 27 de septiembre a las 19.30 horas. La entrada a los conciertos es gratuita, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

En Clau de Jazz Big Band es una formación valenciana dedicada a interpretar y difundir el repertorio de las grandes orquestas de jazz. En esta ocasión, la banda contará con la colaboración especial de Sara Dowling, cantante británica de ascendencia palestino-irlandesa, reconocida por su versatilidad, su expresividad y su profundo conocimiento de la tradición del jazz vocal. Dowling fue distinguida como Mejor Vocalista en los British Jazz Awards de 2019.

La programación de 'Fem-ho' Jazz' concluirá este domingo 27 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Magatzem de Ribera de Carcaixent, también de la mano de En Clau de Jazz Big Band junto a Sara Dowling, un concierto que pondrá el broche final a esta segunda edición del festival.

OFERTA CULTURAL DE LOS MUNICIPIOS

Asimismo, los municipios de la provincia han preparado para este fin de semana, 26 y 27 de septiembre, una amplia programación cultural impulsada por los ayuntamientos con el respaldo de las ayudas del SARC, el servicio del área de Cultura de la Diputació de València que tiene como finalidad apoyar las programaciones culturales municipales.

Entre las actividades programadas por las poblaciones para este sábado 26 de septiembre, destaca una actividad de cuentos valencianos de La Titella, que tendrá lugar en el municipio de Tuéjar a las 11.00 horas; también el sábado, Chiva llevará al Teatro Astoria, a las 18.00 horas, 'Fabulant', un espectáculo de teatro infantil y familiar.

A las 19.00 horas, Potries representará 'La funció', de Ful Art, en la Casa de la Cultura; Teresa de Cofrentes acogerá 'Foto de familia', de La Manta al Coll, en el Centro Social; y Benetússer ofrecerá 'Rogles de cançons i misèria', una propuesta de teatro para adultos de Cactus Teatre, en el Centre Cultural El Molí.

La oferta teatral continuará a las 19.00 horas en Polinyà de Xúquer, con 'Caos', de Teatre de l'Abast, en el Centre Cultural Ausiàs March. Por su parte, Jarafuel representará 'Perfectos desconocidos', una propuesta de teatro para adultos de la Agrupación Escénica Enrique Rambal, en el Teatro Municipal.

En Almàssera, a las 22.00 horas se podrá disfrutar de 'Las tres perfectas casadas', de Grita Teatro, en el Centro Cultural. El domingo 27 de septiembre, Albaida abrirá la jornada a las 11.00 horas con 'Eko el aviador', una propuesta de teatro infantil y familiar de Muppetece Teatro que tendrá lugar en el Museu Internacional de Titelles.

A la misma hora, Quart de les Valls ofrecerá una actividad de animación y juegos. Por la tarde, Carrícola realizará diferentes actividades vinculadas a las fiestas de Moros y Cristianos, con un ballet a las 17.00 y 17.30 horas y una propuesta de arcabucería y lucha guionizada a las 18.00 horas.

También a las 17.30 horas, Enguera acogerá 'Matilda', una propuesta de teatro infantil y familiar de Rebombori Cultural en la Casa de la Cultura. A las 19:00 horas, Utiel ofrecerá 'Viaje a Oz', el musical, de Trencadís Produccions, en el Teatro Rambal; Vilamarxant ha programado el espectáculo de café teatro 'Amb humor, millor', de Comedy Rocket, en la Casa de Cultura a las 19.00 horas; y Turís cerrará su programación con 'Noche de zarzuela', un recital de Amparo Navarro y Javier Agulló que tendrá lugar en el Teatre Ideal a las 19.00 horas.

La agenda #SARCalspobles se actualiza periódicamente con la información disponible sobre las actividades que se desarrollan en los municipios con el apoyo de las ayudas del SARC a sus programaciones culturales. Dado que pueden producirse cambios en las fechas, horarios o propuestas, se recomienda consultar previamente con el ayuntamiento organizador para confirmar los detalles de cada actividad.