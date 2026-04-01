La Diputació de València presenta la oferta turística de la provincia a agentes de viajes en Tarragona

Workshop organizado por la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes (AEVAV) con agencias locales en Tarragona - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, a través de su marca València Turisme, ha presentado la oferta turística de la provincia de Valencia en Tarragona, durante su participación en el workshop organizado por la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes (Aevav) con agencias locales.

El diputado de Turismo, Pedro Cuesta, ha destacado la importancia de participar en estas acciones, ya que "permiten trasladar nuestras propuestas a los prescriptores directos de las experiencias turísticas que ofrece nuestro territorio".

El encuentro, celebrado ayer en el hotel H10 Imperial Tarraco y en el que también participó Sagunto, sirvió para que los profesionales de las agencias pudieran conocer de primera mano los detalles de la oferta actual de experiencias y destinos turísticos de la provincia de Valencia, que después trasladarán a sus clientes, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

La Diputació colabora un año más con Aevav en los cinco workshops que la asociación empresarial ha organizado este año en el territorio nacional, que comenzaron a principios de marzo en Valencia y se trasladarán próximamente a las ciudades de Zaragoza y Murcia.