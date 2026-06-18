La Diputació de València publica la biografía del político y banquero valenciano Ignacio Villalonga

Ignacio Villalonga - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, a través de su editorial Institució Alfons el Magnànim, ha publicado la biografía 'Ignacio Villalonga Villalba (1895-1973). Político valenciano y destacado banquero', una de las figuras más influyentes de la vida política, económica y financiera española del siglo XX, escrita por Alfonso Ballestero.

La editorial de la Diputació de València amplía su colección de biografías con 'Ignacio Villalonga Villalba (1895-1973). Político valenciano y destacado banquero', que se convierte en el número 44 de la serie, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

"La gran lección que nos dejó Ignacio Villalonga es que una sociedad plena como la valenciana necesita quererse, respetarse y valorarse a sí misma en su cultura propia, en su mayor manifestación que es su lengua y en su proyección económica y política. Solo así puede ser influyente en el conjunto de España", ha relatado Fernando Villalonga sobre su tío abuelo en el prólogo de la biografía del político valenciano.

Para el diputado de Cultura, Paco Teruel, "este libro es una gran noticia para la sociedad valenciana, ya que recupera la trayectoria de uno de nuestros personajes más destacados del pasado siglo, director del Banco Central durante treinta años". El responsable provincial pone en valor el trabajo realizado por Alfonso Ballestero, que tenía "una tarea muy compleja ante la imposibilidad de acceder a los archivos de Villalonga".

El autor, que respeta la vida intrafamiliar de Ignacio Villalonga, bucea en las hemerotecas de Madrid, València y Barcelona para recrear la vida del político y banquero. Los archivos personales y profesionales de Ignacio, custodiados en el Banco Central durante su enfermedad y tras la trama de acoso a su hijo José Ignacio, que le forzó a apartarse del banco, desaparecieron "misteriosamente".

En ausencia de esta información directa, Ballestero se ha nutrido de los testimonios existentes de la relación de Villalonga con Emilio Botín; los hechos históricos que frustran su carrera política coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil; y momentos destacados de la vida del político valencianista como el homenaje multitudinario que le dedicó su ciudad en 1956.

UN TRABAJO "INÉDITO"

Puede causar sorpresa que la biografía de Ignacio Villalonga no haya sido abordada anteriormente por los historiadores, a pesar de su notable interés. La investigación de Alfonso Ballestero aspira a corregir esa anomalía, con un estudio de una vida que se desarrolló en dos etapas diferenciadas.

La primera transcurre entre la finalización de sus estudios universitarios, en 1917, y el estallido del conflicto armado en 1936. Durante esos años, Villalonga desempeñó un papel destacado en la política regional valenciana y en la política española, compatibilizando su actividad pública con el ejercicio de la abogacía en Valencia.

La segunda etapa de su vida profesional lo sitúa como una figura de referencia en el ámbito financiero. Villalonga se refugió en el mundo empresarial y en la banca, donde desplegó su activismo cultural, con una interesante evolución ideológica que fue experimentando antes, durante y después de la guerra. Desde 1940 y hasta su fallecimiento en 1973, fue el principal ejecutivo del Banco Central, institución desde la que ejerció una notable influencia en la economía española de la época.

Así, Magnànim amplía su catálogo dedicado a la historia contemporánea con las memorias de un hombre que tenía claro que "no se puede ser buen español si no somos íntima y profundamente valencianos".

ALFONSO BALLESTERO

El autor Alfonso Ballestero Aguilar (Madrid, 1944) es ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Su trayectoria profesional ha estado vinculada principalmente a la industria petrolífera internacional, con destinos en Venezuela, Libia, Kuwait y Dubai, y posteriormente en puestos directivos de entidades como INI, Hispanoil, Eniepsa, Petrocanada, BP España y Repsol.

Entre 1982 y 1984 fue director general de Astilleros Españoles, S.A. Ballestero es también autor de numerosas obras dedicadas a la historia empresarial y económica española, entre las que destacan 'Buscando petróleo' (1989), 'Juan Antonio Suanzes' (1993), 'Del Monopolio al libre mercado' (2003), escrita junto a Gabriel Tortella y José Luis Díaz Fernández, 'José M.ª Oriol y Urquijo' (2014), 'El gas natural en España' (2017), 'Unión Española de Explosivos' (2021) y 'Pablo Garnica Echevarría' (2023).