La Diputació de València publica la traducción íntegra al castellano de Llibre dels fets - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Institució Alfons el Magnànim, editorial de la Diputació de València, publica la traducción íntegra al castellano del 'Llibre dels fets' del rey Jaume I (1213- 1276). La traducción, que se publica al cumplirse el 750 aniversario de la muerte de su autor, el rey fundador del Reino de Valencia, ha sido realizada por Julia Butiñá, y es la primera traducción al castellano desde la última edición crítica de la obra fijada por Antoni Ferrando y Vicent J. Escartí en 2024.

Lejos de ser una crónica convencional, el 'Llibre dels fets' es una autobiografía donde el rey cuenta sus principales hechos políticos, militares y personales a algunos de sus colaboradores más próximos. La obra, que destaca por su procedencia oral y por su "extraordinario" valor literario, es también de "gran relevancia" no solo para la historia de la Corona de Aragón, sino para la historia de la Península Ibérica y de Europa occidental, según ha informado la institución provincial.

Es también la narración de la fundación de los reinos cristianos de Mallorca (1229) y de Valencia (1238); la de la conquista y repoblación de Murcia (1266); la que cuenta -siempre en primera persona- las relaciones con su yerno, Alfonso X el Sabio, rey de Castilla; la del caballero cristiano que quiere emular las gestas de Luis IX de Francia organizando una cruzada a Tierra Santa; y la de quien al final de su vida, sintiéndose pecador, opta para vestir el hábito cisterciense. La traducción de Julia Butiñá.

Así, la traducción de Julia Butiñá ha buscado combinar la estructura del lenguaje original con el castellano actual. La edición incorpora una anotación concisa para ayudar al lector a identificar personajes y lugares. En todo caso, la traducción de los índices onomásticos de la edición de 2024 facilitará la consulta de un texto extraordinariamente rico en toponimia y antroponimia, las cuales se han procurado respetar al máximo.

Además, las notas remiten a menudo a los estudios introductorios, donde se explica el fundamento y valor del texto íntegro de la crónica que se ha traducido. El libro se mostrará en la exposición 'La memòria de Jaume I. Edicions i traduccions del Llibre dels fets', de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València.

La muestra está comisariada por Vicent Josep Escartí i Soriano, Antoni Ferrando i Francés y Mateu Rodrigo Lizondo, y pone de relieve la transmisión editorial y las traducciones del 'Llibre dels fets'; a lo largo de los siglos.

Julia Butiñá Jiménez es doctora en Filología Románica por la Universitat de Barcelona (1978), correspondiente en Madrid de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (1996) y catedrática jubilada de Filología Catalana en la UNED (2008). Especialista en Literatura Catalana medieval, ha trabajado sobre todo los orígenes del Humanismo.

TRADUCCIONES

En cuanto a traducciones, es miembro de IVITRA desde los inicios, donde publicó la del 'Curial e Güelfa' (2004). También destaca 'Lo somni'; de Bernat Metge (ed. bil., Atenea, 2007) y la coordinación de la primera versión al castellano del 'Llibre de contemplació en Déu'; de Ramon Llull y el 'Enchiridion Theologicum Lullianum' (Jordi Gayà, 2024).

Esta iniciativa forma parte de las acciones que la Diputación ha programado con motivo del 750 aniversario de la muerte de Jaume I. La conmemoración arrancó el pasado mes de octubre con la apertura de la exposición 'Jaume I, el nacimiento de un pueblo', una muestra que permitió redescubrir al monarca tanto en su faceta de conquistador como en su papel de artífice de la identidad valenciana, dando inicio a un amplio programa cultural dedicado a poner en valor su legado histórico.

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha señalado que la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I "tiene como objetivo ensalzar su figura y reivindicar el legado de una de las personalidades más trascendentes de nuestra historia". "Esta conmemoración nos brinda una oportunidad única para redescubrir al hombre que sentó las bases del pueblo que somos y para transmitir la importancia de su aportación a nuestra identidad colectiva", destaca la Diputació.