La Diputació de València rechaza la 'prioridad nacional' de Vox con el no de PP, PSPV, Compromís y Ens Uneix

Imagen del pleno ordinario de mayo 2026 celebrado en la Diputación de Valencia. - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputació de València ha rechazado este martes, en la sesión ordinaria de mayo, la moción presentada por Vox en favor de medidas para "garantizar la 'prioridad nacional'. Esta iniciativa no ha prosperado al contar con el voto en contra tanto del equipo de gobierno que forman PP y Ens Uneix como con el no de los otros dos partidos de la oposición, PSPV-PSOE y Compromís.

En la sesión plenaria ha decaído también una enmienda presentada por el PP para modificar la moción de Vox y sustituir la expresión 'principio de prioridad nacional' por "principio de arraigo nacional". La iniciativa de los 'populares' no ha salido adelante al tener únicamente el sí de estos diputados, la abstención de Ens Uneix y el no de los socialistas, de Compromís y también de Vox.

Esta última formación planteaba en su moción que la corporación provincial instara al Gobierno central a "repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal" en España y a "establecer la 'prioridad nacional' en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda".

Asimismo, ha propuesto "proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles" y "asegurar la sostenibilidad del sistema de bienestar", del "sanitario público" y del "público de prestaciones y pensiones" asegurando que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles".

Vox pedía además que la Diputació de València acordara "instar al Gobierno de España a revisar la normativa de extranjería vigente" y a poner fin "al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal". Y a "revisar los criterios de acceso a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros, incluyendo la valoración de su capacidad económica global". También planteaba que "no se preste asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión de territorio nacional".

El portavoz de este grupo, Sergio Pastor, ha señalado que la 'prioridad nacional' "no es una cuestión ideológica, sino de justicia social y sentido común" y ha asegurado que "las instituciones deben proteger en primer lugar a quienes han levantado y sostenido España con su trabajo y sus impuestos".

Desde Vox han apuntado que las políticas de "fronteras abiertas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez están provocando el colapso de los servicios públicos, el deterioro de la seguridad ciudadana y una creciente presión sobre la vivienda y los recursos sociales". Así, han rechazado "el efecto llamada mediante regularizaciones masivas y ampliando derechos y ayudas a inmigrantes en situación ilegal".

Esta formación política ha aseverado que España "atraviesa una profunda transformación demográfica impulsada por décadas de políticas migratorias del bipartidismo" y ha resaltado "las consecuencias que esto está teniendo sobre la convivencia, la identidad de los barrios y la sostenibilidad del Estado del bienestar".

Pastor ha indicado que la moción de Vox "responde a la preocupación real de millones de españoles". "Denuncia el deterioro progresivo de los servicios públicos y la sensación, cada vez más extendida de que quienes sostienen este país están siendo relegados", ha manifestado.

"XENOFOBIA CON SELLO INSTITUCIONAL"

La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha afirmado que con su moción Vox llevaba al pleno "la discriminación real por razón de origen" y una propuesta para "mejorar la vida de absolutamente nadie", "contra la Constitución española y contra las personas".

Gimeno ha considerado que detrás del "eufemismo" usado por Vox se esconde "una idea muy vieja de la ideología ultra: que hay personas que valen menos por el hecho de haber nacido en otro lugar".

Así, ha hablado de "xenofobia con sello institucional", de "racismo de pulserita" y de "un discurso peligrosísimo" y ha criticado que se pretenda "engañar" a la gente no señalando "la falta de inversión en los servicios públicos" y "la mala gestión" sino apuntando a "quien es diferente y pobre". "Esta es una moción trampa y xenófoba a la que Compromís votará en contra", ha dicho.

Por parte del PSPV, el diputado Vicent Mascarell ha afirmado que "Vox es un partido que se alimenta del odio, de la ignorancia, del miedo y del rechazo al diferente" y ha considerado que el concepto 'prioridad nacional' conlleva "dolor y crueldad".

También ha criticado, aunque posteriormente no ha prosperado, la decisión del PP de presentar una enmienda con la que la iniciativa de Vox podría haber salido adelante y que los 'populares' no la hayan rechazado desde que se planteó esa moción. En este punto, ha preguntado al PP cuál es el "peaje" que ha de pagar a Vox.

"No estamos hablando de prioridad, estamos hablando de segregación, de inhumanidad y de racismo", ha agregado Mascarell, que ha lamentado que "la gente que persigue e intenta ir en contra del diferente ya está" en la Diputació de Valencia "por primera vez en democracia". El diputado ha remarcado la necesidad de "plantar cara" a los partidarios de esas ideas "oscurísimas" y ha preguntado a Vox "por qué odia a los inmigrantes".

"LA PLUS ULTRA"

La portavoz del PP y vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, ha comentado que este grupo entendía la moción de Vox "como que no se está debatiendo ninguna provocación" sino "una cuestión que afecta a los servicios que se gestionan desde nuestras administraciones" y a los recursos públicos, que "no son ilimitados". "La verdadera prioridad nacional, la plus ultra, hoy en día es tirar a --Pedro-- Sánchez-- del Gobierno" central, ha apostillado a continuación.

Mazzolari ha agregado que se está "hablando de arraigo real, de contribución" y que estas dos cuestiones "tengan peso a la hora de otorgar viviendas o ayudas estructurales a quien lo necesite". "No es una cuestión de origen", ha continuado, además de exponer que el PP defiende "la inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral" y dice "no a regularizaciones masivas, remigraciones masivas y a soluciones que vulneren la Constitución".