La Diputación de Alicante acoge hasta abril una exposición con 23 piezas del pintor Manuel Mas Calabuig

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial de la Diputación de Alicante acoge hasta el próximo 19 de abril la exposición de la obra de Manuel Mas Calabuig titulada 'Sueños cromáticos', que reúne un total de 23 piezas.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado este martes esta muestra y ha resaltado la apuesta de la institución provincial "por la cultura". Además, ha señalado que buscan mantener "firme" su "apoyo" a "las bellas artes y la creatividad".

Asimismo, ha destacado la "calidad" de esta colección y ha aseverado que es "una nueva oportunidad para promocionar, difundir y respaldar la cultura local", según ha indicado la Diputación en un comunicado.

Por su parte, tanto Mas Calabuig como la comisaria de la propuesta, Consuelo Giner, han agradecido el "respaldo institucional" y "la oportunidad de mostrar sus últimos trabajos en Alicante".

En este sentido, el pintor ha remarcado que su arte se ha nutrido de "la luz y los paisajes a través de tonos fríos reforzados con tonos cálidos".

El resultado, de acuerdo con la comisaria, es "un testimonio de su profundo vínculo con la tierra y el mar, plasmado a través de una técnica depurada y un uso correcto del color ofreciendo un estilo muy personal dentro del paisajismo".

Nacido en València en 1945, la trayectoria artística de Mas Calabuig, doctor en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València (UPV), ha estado vinculada a la provincia de Alicante desde que en 1990 quedara finalista en el séptimo Concurso de Pintura Illeta en El Campello (Alicante).

En 2025, el pintor también fue finalista en el Certamen de Pintura de Sant Joan d'Alacant y Aspe. Además, ha participado en la convocatoria de Artes Plásticas de la Diputación.