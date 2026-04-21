La Diputación de Alicante activa convocatorias de 700.000 euros en ayudas para bienestar animal y salubridad pública

Archivo - Imagen de archivo de un gato - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha activado recientemente dos convocatorias de ayudas en materia de Medio Ambiente "que permitirán distribuir 700.000 euros entre los ayuntamientos de la provincia para mejorar el bienestar animal y garantizar la salubridad pública", señalan fuentes de la institución provincial en un comunicado.

Así, por un lado, esta administración prevé destinar este año "un total de 380.000 euros para realizar tratamientos de control de dípteros", como son moscas y mosquitos en los municipios, "especialmente en aquellos que, por las características de su territorio, registran una mayor presencia de culícidos y simúlidos".

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado recientemente las bases de este programa de subvenciones, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y finaliza el próximo 4 de mayo, detalla la Diputación.

"Una plaga de mosquitos, por ejemplo, puede convertirse en un grave problema, no solo por sus picaduras sino también porque son vectores transmisores de enfermedades. De ahí, la importancia de ayudar a nuestros ayuntamientos a realizar de forma efectiva este tipo de acciones que quizá, de otra manera, les sería muy difícil sufragar", ha explicado la diputada de Medio Ambiente, Magdalena Martínez.

La otra línea de ayudas que se ha puesto en marcha es la dirigida al desarrollo de tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario, que contará con una dotación de 320.000 euros. En este caso, el plazo para adherirse a esta convocatoria concluirá el 5 de mayo.

"Un año más lanzamos esta línea de ayudas encaminada a evitar de forma efectiva y segura los problemas medioambientales que una sobrepoblación de felinos puede provocar en nuestros pueblos", ha señalado Martínez.