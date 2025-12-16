La Diputación de Alicante asegura que destinará en 2026 cerca de 48 millones a programas de acción social

Imagen de un pleno de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante destinará en 2026 cerca de 48 millones de euros a la atención social de diferentes colectivos de la provincia, según detallado el diputado de Bienestar de las Personas, José Antonio Bermejo, quien ha asegurado que la institución "es la que más trabaja por la salud mental y la atención social de la ciudadanía".

Según ha concretado, durante el próximo ejercicio los departamentos provinciales que atienden programas de acción social contarán con un montante total de 47,4 millones de euros frente a los 45,2 millones del presente ejercicio, lo que supone un incremento del 4,8 por ciento, "con el fin de dar cobertura a las necesidades de los colectivos más vulnerables".

En este paquete inversor hay partidas como los 16,1 millones del Centro Doctor Esquerdo, los 14,8 millones del Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela o los 1,5 millones del Instituto de la Familia Pedro Herrero, ha concretado la Diputación en un comunicado.

De esta manera ha respondido el diputado 'popular' "a los requerimientos del grupo socialista de la Diputación y del PSPV-PSOE de la provincia de avanzar" hacia una "Diputación más social, inclusiva e igualitaria".

CRÍTICAS AL GRUPO SOCIALISTA

Según Bermejo, "los diputados del grupo socialista de la Diputación y el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia no se han molestado en acercarse en estos dos años ni al Hogar Provincial ni al Centro Doctor Esquerdo para interesarse por las actividades que allí se desarrollan".

"Que se ocupen de conocer un poco la realidad social y asistencial de nuestra provincia y de la labor que desempeñamos en nuestros centros en vez de echar barro sobre la Diputación y sus trabajadores", ha aseverado el diputado.

A juicio de Bermejo, la institución provincial desarrolla a lo largo del año y desde hace varias legislaturas "diversas acciones en materia de servicios sociales, igualdad de género y salud mental, tanto directamente como a través de subvenciones, jornadas, congresos, campañas de sensibilización y apoyo a entidades locales".

Según la Diputación, "estas iniciativas buscan fomentar la igualdad, prevenir la violencia de género, promover la salud mental y fortalecer los recursos sociales en toda la provincia". Al respecto, ha incidido en que "algunos ejemplos de ello son las Jornadas sobre Salud Mental, enfocadas a sensibilizar sobre la importancia del lenguaje y las herramientas de inclusión social en este ámbito, o el Congreso sobre Violencia contra la Mujer, que ya se ha consolidado como uno de los eventos anuales dirigidos a profesionales y sociedad más reconocidos del ámbito provincial y autonómico".

Bermejo se ha mostrado "molesto" por "el hecho de que el PSOE muestre un desprecio absoluto por los profesionales que desde la Diputación de Alicante se afanan en dar apoyo a las personas con problemas de salud mental y también para prevenir conductas de acoso escolar".

Por ello, les ha pedido que "no" den lecciones en materia de protección social "cuando el PSOE ha abandonado a las mujeres frente a casos de acoso en su partido". "Desvían el foco cuando han abandonado a las víctimas de delitos de acoso sexual en el seno de su propio partido y han tapado a los culpables", ha criticado.

Finalmente, ha considerado inoportuno que "el PSOE intente ser ejemplo de apoyo a la asistencia social" cuando "en sus ocho años de gobierno en el Botànic no hicieron absolutamente nada por aumentar las plazas de atención a personas con problemas con salud mental".

CENTROS

La institución provincial ha señalado que "el Centro Doctor Esquerdo ofrece atención multidisciplinar a personas con trastorno mental grave desde un modelo comunitario que tiene al individuo como eje central de la intervención".

Así, ha continuado, "el acompañamiento profesional está orientado a la recuperación de proyectos y a la mejora de la calidad de vida de los usuarios y sus familias". "A lo largo de los últimos años el centro se ha reorientado hacia un modelo de recuperación para contribuir a un cambio de paradigma en la salud mental con objetivos individualizados", ha detallado.

Por otro lado, ha apuntado que "el Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela es una instalación socio asistencial que cuenta con un centro de recepción y acogida de menores, una escuela infantil, una residencia de mayores y otra de becarios universitarios y deportistas" y que "en sus dependencias se presta atención especializada e integral a personas asistidas o válidas, así como alojamiento a menores de entre cero a seis años derivados de la Conselleria de Bienestar Social".

En esta línea, ha resaltado que este espacio, "atendido por más de 230 profesionales, entre trabajadores sociales, psicólogos, educadores, médicos, enfermeros, animadores o maestros", es "un ejemplo en la atención socio-asistencial y el lugar en el que muchas personas han encontrado su refugio y su hogar, un hecho que demuestra el compromiso de la Diputación con los colectivos más vulnerables".

Por último, ha afirmado que "el Instituto de la Familia Pedro Herrero desarrolla desde hace años programas contra el acoso escolar y trabaja para dar apoyo a las familias de la provincia que atraviesan situaciones de conflicto".

Asimismo, ha sentenciado, "desarrolla programas destinados a apoyar a colectivos profesionales en estas tareas". "Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales conforman el equipo técnico especializado en terapia familiar", ha zanjado.