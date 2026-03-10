La Diputación de Alicante destina 100.000 euros para ayudar a ayuntamientos a equipar sus archivos

Archivo - Archivo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante destinará este año 100.000 euros para ayudar a los ayuntamientos de la provincia a "equipar y mejorar" las instalaciones de sus archivos municipales. El BOP ha publicado esta semana las bases de esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 30 de marzo.

Estanterías metálicas, armarios compactos, vitrinas expositoras, medidores especializados de temperatura y/o humedad, planeros o escáneres para la digitalización de la documentación archivística son algunos de los elementos que se podrán adquirir gracias a este programa de subvenciones, dirigido a municipios de hasta 100.000 habitantes, según detalla la institución provincial en un comunicado.

"Gracias a estas ayudas, colaboramos con nuestros ayuntamientos en la conservación, restauración y preservación de la documentación existente en sus archivos municipales, un proceso esencial para la protección del patrimonio documental local que, en ocasiones, muchos consistorios tienen dificultades para llevar a cabo debido a la falta de medios económicos y materiales", ha señalado el diputado responsable del área, David Aracil.

Asimismo, el diputado ha matizado que, para poder acceder a estas ayudas, los municipios deberán contar con un servicio de archivo propio dotado de personal archivero titulado y disponer de unas instalaciones "adecuadas" para conservar los documentos.