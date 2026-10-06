La Diputación de Alicante exhibe en Fruit Attraction la "riqueza hortofrutícola" de la provincia - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha indicado que participa estos días en la feria Fruit Attraction de Madrid para mostrar la "riqueza hortofrutícola" de la provincia. La institución provincial cuenta en esta edición con un espacio propio de más de 140 metros cuadrados.

Las cerezas de la Montaña de Alicante, los nísperos de Callosa d'en Sarrià, la uva de mesa embolsada del Vinalopó, la granada mollar de Elche, la alcachofa de la Vega Baja, la breva de Albatera, el tomate de Mutxamel y el dátil de Elche son los productos de la provincia que hasta este jueves se darán cita en Ifema bajo el paraguas de la Diputación.

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha asistido este martes a la inauguración de este certamen internacional que, según ha subrayado la institución provincial en un comunicado, "se ha consolidado como punto de encuentro comercial y de negocios de los profesionales" del sector.

"Somos conscientes de la importancia de este evento como plataforma de impulso y expansión mundial. Por ello, desde hace años nos encargamos de coordinar, organizar y respaldar económicamente la asistencia de los consejos reguladores y las asociaciones agrícolas de nuestra provincia, a quienes agrupamos en un mismo espacio expositivo", ha señalado Pastor.

Durante las tres jornadas de feria, la institución llevará a cabo también tres 'showcookings' diarios, a las 11.00, a las 13.30 y a las 16.00 horas, en los que la chef alicantina Aurora Torres dará a conocer "la calidad y versatilidad gastronómica de las frutas y hortalizas de la provincia".

El estand de la Diputación en Fruit Attraction contará, además, con la presencia de personalidades como el diseñador de moda Eduardo Navarrete, natural de Bigastro, quien ha acompañado al diputado en esta sesión inaugural, a la que también ha asistido el diputado de Infraestructuras y alcalde de Cox, Antonio Bernabeu. El periodista, presentador de televisión, guionista y escritor venezolano Boris Izaguirre será otro de los invitados en el espacio alicantino.

La edición de 2026 de este certamen está previsto que reúna a más de 2.400 empresas expositoras de 152 países. "Como no podía ser de otra manera, la provincia de Alicante participa un año más en este evento, que se ha consolidado como un espacio de referencia internacional para generar oportunidades de negocio y abordar los principales retos del sector", ha concluido Pastor.