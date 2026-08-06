La Diputación de Alicante invierte dos millones en los Planes de Prevención de Incendios Forestales de municipios

Archivo - Dispositivo de extinción de un incendio forestal. ARCHIVO. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS - Archivo

ALICANTE, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha resuelto la convocatoria de ayudas para la redacción y ejecución de Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales, un programa de subvenciones que este año permitirá distribuir más de dos millones de euros entre un centenar de municipios de la provincia.

Con estas ayudas se busca financiar, entre otros trabajos, el mantenimiento de pistas forestales y senderos homologados que permitan el acceso a los medios de extinción o puedan ser usados como vía de escape, la reparación de infraestructuras de prevención de incendios, la conservación de líneas de defensa, el desarrollo de actuaciones selvícolas de limpieza y la retirada de árboles dañados o enfermos, así como el mantenimiento de cultivos agroforestales que funcionan como discontinuidad horizontal y proporcionan "biodiversidad y alimento para la fauna".

La convocatoria, dirigida a todos los ayuntamientos, contempla dos líneas de subvención. Por un lado, una de 100.000 euros para la redacción y revisión de Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales, a la que se han adherido 27 poblaciones, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

La otra, de 1,9 millones de euros, es para colaborar con los municipios de la provincia en la ejecución de las medidas establecidas y programadas en dichos documentos, una vez que hayan sido aprobados por la Generalitat Valenciana, y de ella se beneficiarán 87 localidades.

La diputada de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, ha señalado que de estas localidades hay algunas que recibirán ayudas para ejecutar diversas acciones, como Alcoi (Alicante), que obtendrá 17.188 euros para la reparación del firme del camino de 'Casetes de Vilaplana', 17.857 euros para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento de diversos cortafuegos y 4.954 euros para la mejora de una infraestructura hidráulica de extinción de incendios forestales ubicada en el Santuario de la Font Roja.

En el caso de Alcoleja, percibirá 17.856 euros para el gradeo y laboreo de distintas zonas de cultivo, 15.023 euros para el tratamiento de la vegetación en las parcelas municipales y 5.881 euros para el mantenimiento de sus áreas cortafuegos.

"LA HERRAMIENTA MÁS EFICAZ"

En este contexto, Martínez ha subrayado que la prevención es "la herramienta más eficaz" para proteger el "entorno natural", garantizar "la seguridad de las personas" y minimizar "el impacto de los incendios forestales".

"Con esta importante inversión reforzamos el compromiso de la Diputación de Alicante con los ayuntamientos, proporcionándoles los recursos necesarios para planificar y ejecutar actuaciones que contribuyan a hacer nuestros montes más resilientes y seguros", ha concluido.