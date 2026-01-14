La Diputación de Alicante ofrecerá en Fitur 2026 presentaciones de municipios y 'showcookings'

Toni Pérez (i) y José Mancebo (d) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Provincial de Turismo, Toni Pérez, ha detallado este miércoles las principales acciones que el organismo autónomo llevará a cabo en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, donde ofrecerá más de 60 presentaciones de 38 municipios alicantinos y 25 'showcookings' de 18 poblaciones.

Pérez ha detallado algunas de las propuestas que desarrollará la institución provincial en "la mayor feria del sector", que se celebra en la capital española del 21 al 25 de enero. Esta hoja de ruta incluye una acción promocional que se estructurará en diversos bloques, como el deporte, la cultura, las fiestas, la gastronomía, el ocio, la naturaleza y las playas, divididos en tres escenarios diferentes: Ifema, Callao y Espacio Saborea Costa Blanca.

De acuerdo con los datos que ha proporcionado el presidente, acompañado por el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, una veintena de localidades asistirán de manera presencial, con técnico propio, durante las jornadas dirigidas al público, según ha informado la Diputación en un comunicado.

Pérez ha señalado que, según las previsiones con las que trabaja el sector, 2026 será un año "de récord", con unas perspectivas de crecimiento "favorables", impulsadas por una "creciente demanda" y la "personalización de las experiencias". En este sentido, ha incidido en que la actividad que generará la Costa Blanca y sus municipios en Madrid será "intensa" y "extensa", al tiempo que llegará "a su cénit".

El responsable institucional también ha indicado que la presencia de la Costa Blanca en la feria impulsa a cerrar acuerdos, aprovechar las sinergias del sector en el ámbito internacional, mostrar la "potencia" de la provincia como destino "accesible, sostenible e innovador" y agendar citas con profesionales para concretar acuerdos.

Además, Pérez ha aseverado que la hoja de ruta prevista se focaliza hacia un "fortalecimiento" del posicionamiento de Alicante como "destino turístico líder en diversidad, innovación, sostenibilidad, accesibilidad y excelencia".

También ha manifestado que el objetivo en esta edición es consolidar el "liderazgo" en "uno de los mayores escaparates turísticos mundiales", así como difundir las novedades promocionales de los municipios, servir de punto de encuentro entre los profesionales alicantinos e impulsar colaboraciones mediante acuerdos con actores "clave".

Durante la rueda de prensa, el director del Patronato Costa Blanca ha anunciado diversas novedades que Costa Blanca ejecutará en Fitur, con el propósito de "mostrar al mundo el músculo turístico de la provincia", y ha recalcado que la feria será un escaparate "clave" para posicionar Alicante como "un destino líder en diversidad y excelencia".

ESPACIOS DE TRABAJO

Asimismo, la Diputación ha remarcado que canalizará sus esfuerzos promocionales en sus tres espacios de trabajo. Por una parte, el director del Patronato Costa Blanca ha insistido en las actividades que se llevarán a cabo en Ifema durante el certamen, con reuniones profesionales, presentaciones agrupadas por bloques temáticos, puntos de información digital y demostraciones culinarias, entre otras.

Por otra, Mancebo ha destacado el despliegue provincial que se mostrará a través del cubo ubicado en la Plaza de Callao, un elemento "estratégico e innovador" que albergará acciones de 'street marketing' con pantallas "gigantes" y que este año se prolongará también durante el fin de semana.

Finalmente, ha recordado la promoción gastronómica y de productos con denominación de origen de la provincia que se difundirá en el Espacio Saborea Costa Blanca, un evento que esta edición cambia de día para celebrarse en la jornada previa al arranque de la feria.

En este contexto, Mancebo ha asegurado que la prioridad es apostar por "la diversificación, la sostenibilidad, la digitalización, la calidad y variedad de los servicios y la oferta", así como por encontrar el "equilibrio" entre todos los municipios, de interior y de costa, que quieran difundir sus propuestas en esta feria.

ORGANIZACIÓN

El estand de la Costa Blanca se integrará dentro del espacio destinado a la Comunitat Valenciana, ubicado en el pabellón 7 de Ifema. Este año se ha incluido una tecnología audiovisual de "alto impacto", con pantallas aéreas de gran formato, en las que el blanco será el color predominante, combinado con el azul.

Alicante dispondrá de una zona que dará cabida, en 12 mesas de trabajo, a las reuniones profesionales, tanto de los coexpositores como del Patronato Provincial de Turismo. Este espacio albergará también un punto de información turística en el que se atenderán las demandas de información de los visitantes durante todas las jornadas del certamen.

En el transcurso del fin de semana, en las jornadas dirigidas al público final, el mostrador se ampliará con otros adicionales perimetrales en los que los informadores turísticos de los municipios de la provincia que lo hayan solicitado difundirán su oferta.

Además, el estand de la Costa Blanca contará con diferentes puntos digitales de descarga de información turística, mientras que el 'videowall' Costa Blanca se trasladará a una de las salas de prensa habilitadas por Turisme Comunitat Valenciana.

También tendrá presencia en Fitur Sports, LGTB+, Screen y Lingua, con el objetivo de difundir las propuestas de las localidades alicantinas y mantener reuniones profesionales y charlas especializadas.

Según ha recordado la Diputación, en la edición de 2025 el certamen registró cifras "récord" con cerca de 255.000 asistentes, de los que más de 155.000 fueron profesionales del sector, así como 100.000 visitantes de público general durante el fin de semana, 9.500 empresas de 156 países y 101 representaciones oficiales.