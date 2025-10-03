La Diputación de Alicante organiza una jornada para reflexionar sobre políticas de prevención de adicciones en escuelas

Archivo - Fachada del edificio del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) - EUROPA PRESS - Archivo

La Diputación de Alicante ha retomado en octubre el Ciclo de Encuentros de Promoción de la Salud con la jornada 'La ciencia de la prevención en la escuela. Profesionalización, evidencia y buenas prácticas' con el fin de "generar espacios de reflexión acerca del desarrollo de políticas públicas de prevención de las adicciones y una mejora de la salud mental, especialmente en el ámbito educativo".

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acogerá el próximo 15 de octubre esta sesión, dirigida principalmente a personal político y técnico de entidades locales, según ha informado la institución provincial a través de un comunicado.

La actividad, de acceso gratuito, se desarrollará entre las 10.00 y las 14.00 horas y abordará aspectos como "la importancia de la profesionalización del personal docente y su rol como agentes clave en la creación de entornos educativos protectores".

Además, se presentarán "experiencias" y se ofrecerán "herramientas de formación especializadas que faciliten la transferencia del conocimiento científico a la práctica", con el objetivo de "reforzar la capacidad del profesorado para implementar programas preventivos de calidad".

Asimismo, se expondrán los resultados de un ensayo clínico "aleatorizado" realizado en Perú en el que docentes previamente formados en prevención implementaron el programa Unplugged en sus centros educativos, con la obtención de resultados "positivos" en la reducción del consumo de sustancias entre adolescentes.

Esta medida se enmarca en el Plan Provincial de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos 2024-2027 de la Diputación de Alicante y en la línea del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones. El ciclo, que arrancó en 2024, incluye otras tres sesiones más hasta 2027, en las que se abordarán otros temas "de interés" como la sanidad, el ámbito comunitario o la salud mental.

Por su parte, la diputada responsable del área, Loreto Serrano, ha indicado que "es una excelente oportunidad para reflexionar, aprender y compartir experiencias sobre cómo transformar el conocimiento científico en acciones preventivas que marquen la diferencia".

En este sentido, ha señalado que las personas que deseen participar u obtener más información sobre esta jornada pueden hacerlo en www.cicloadicciones.com.