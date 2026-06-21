La Diputación de Castellón 'abraza' el verano con una campaña que pone en valor las fiestas como motor turístico

Marta Barrachina y Andrés Martínez - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón 'abraza' el verano poniendo en valor las fiestas y tradiciones de los municipios de la provincia como motor turístico.

Con el inicio oficial del verano este domingo, la institución provincial arranca la campaña estival con un vídeo promocional en el que destaca las fiestas populares, la gastronomía y la música que se darán cita los próximos meses en nuestro territorio.

"Las fiestas y costumbres de nuestros municipios son las que nos dan identidad y singularidad y son un gran aliciente turístico tanto para visitantes de nuestro territorio como para fuera de nuestras fronteras que quieran conocer nuestra manera de celebrar y vivir el verano", ha expresado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

La provincia, subrayan desde la corporación provincial, alberga "un gran potencial turístico ya que, además del gran atractivo que poseen los 120 kilómetros de costa, los municipios de interior tienen un gran elemento diferencial que logran que el conjunto de la provincia sea un referente turístico a nivel provincial, local, nacional e internacional".

El vídeo promocional que está disponible en el canal de YouTube de la institución provincial, muestra las costumbres y tradiciones festivas de los municipios castellonenses, donde se aúna la cultura, la gastronomía, la música y la hermandad.

Como expresa la presidenta de la institución, Marta Barrachina, "las fiestas que se desarrollan en nuestra provincia son una oportunidad única para conocer las tradiciones, la historia, el pasado, de sus municipios a través de los diferentes actos programados y en los cuales sus vecinos demuestran el fervor por sus patrones, el sentimiento de hermandad y hospitalidad en las fiestas más populares así como su implicación en la programación preparada para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar". "Con las fiestas, la provincia de Castellón crea territorio, crea sinergias, convivencia y germanor", ha subrayado.

La dirigente provincial ha mostrado el máximo respaldo a estos festejos y como ha afirmado, "la Diputación de Castellón siempre va a estar al lado de nuestras fiestas y tradiciones como parte de nuestra identidad, contribuyendo a mantenerlas, difundirlas y promocionarlas".

137 FIESTAS DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Dentro de esa promoción destaca el apoyo a las fiestas que ostentan la declaración de fiesta de interés turístico. Al respecto, la Diputación de Castellón, a través del Patronato Provincial de Turismo, mantiene una línea de subvenciones destinada a la organización y realización de fiestas declaradas de interés turístico, y con un presupuesto de 140.000 euros.

El vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, ha puesto en valor las 137 fiestas declaradas de Interés Turístico en la provincia y ha indicado que esta línea de ayudas forma parte del compromiso de la institución provincial con la identidad de los municipios y la importancia del turismo en la provincia.

"Con la celebración de nuestras fiestas invitamos a que cada vez vengan más turistas a disfrutar y conocer nuestra tierra y, con ello, su gastronomía y su patrimonio natural e histórico", ha añadido Andrés Martínez.

En conjunto, las fiestas de los pueblos muestran la esencia de una provincia rica en cultura, en patrimonio, en gastronomía y, como se indica en el vídeo promocional, "esta tierra nos hace así, y así lo celebramos en los pueblos de Castellón".