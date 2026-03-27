La Diputación de Castellón alerta de un intento de estafa mediante la suplantación de la identidad de su presidenta

Archivo - La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina - DIPUTACIÓN CASTELLÓN - Archivo

CASTELLÓ 27 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación Provincial de Castellón ha informado de un intento de estafa mediante la suplantación de la identidad de la presidenta, Marta Barrachina, a través de mensajes enviados por correo electrónico y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.

La Diputación Provincial de Castellón, tan pronto ha tenido conocimiento de este incidente, ha procedido a presentar la correspondiente denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón, y ha emitido este comunicado como advertencia ante cualquier persona que haya recibido mensajes de este tipo y que pudiera haber sido perjudicada, así como para aquellas otras que puedan recibirlos en el futuro.

Además, desde la institución provincial se están tomando todas las medidas necesarias para mitigar este riesgo.

La Diputación ha informado de que si reciben un correo electrónico o mensaje a través del teléfono móvil en nombre de la presidenta que pueda ser sospechoso, por favor, se comunique de inmediato al siguiente correo electrónico: sugerencias@dipcas.es