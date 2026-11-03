La Diputación de Castellón aprueba 246,6 millones de presupuesto para 2027 con el voto en contra de PSOE y Compromís

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CASTELLÓ 3 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación de Castellón ha aprobado este martes en un Pleno extraordinario un presupuesto para 2027 de 246.698.267,01 euros con el voto en contra de PSOE y Compromís y la abstención de Vox. La oposición ha tachado las cuentas de "continuistas" y "electoralistas", y considera que con ellas se podría hacer mucho más por los pueblos.

El Pleno se ha iniciado con las palabras de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, que ha mostrado las condolencias a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda, ha deseado la pronta recuperación a los heridos y ha transmitido "toda la fuerza y el ánimo" a las familias. Así mismo, también ha trasladado las condolencias a los aficionados y al CD Castellón por la muerte del futbolista Jesús de Miguel, así como a su familia.

La vicepresidenta de la Diputación María Ángeles Pallarés, que ha explicado que el PP se encontró en 2023 "una institución desnortada y sin proyecto claro de provincia", ha destacado que el presupuesto para 2027 ha aumentado un 14 por ciento respecto a 2026 y que el mismo responde a las ideas de proteger, cooperar y construir.

En el apartado de proteger, el presupuesto contempla una partida de 18,4 millones de euros destinada a Bomberos y Protección Civil, en la que se incluye el programa de actuación forestal con 1,5 millones de euros para las Brigadas Rurales de Actuación Forestal (BRAF), así como apoyo a los medios de extinción. Así mismo, la cuentas reservan 4,3 millones de euros para la instalación de cámaras de control de tráfico en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

El Presupuesto 2027, por otra parte, recoge varias partidas económicas dirigidas directamente a cooperar con los ayuntamientos, como es el caso del Fondo de Cooperación de Municipal, con 15,25 millones de euros, o el Plan Impulsa 2026/2027, con una consignación de 6,1 millones de euros para el 2027 de este plan bienal cuyo presupuesto total es de 32,5 millones de euros.

También para el conjunto de los municipios de la provincia, pero en este caso en materia deportiva, es el Plan Extraordinario 'Més Esport', un plan también bienal con una partida global de 12,1 millones de euros para la mejora de instalaciones deportivas, y que en el presupuesto 2027 se ha consignado una partida de 1,8 millones para las transferencias del próximo ejercicio.

En el plano comercial, el Bono DipuComerç está presente en el presupuesto del próximo ejercicio con una partida de casi 300.000 euros de los 2 millones de euros del presupuesto total, habiéndose ya consignado en el presente ejercicio el montante restante.

CONSTRUIR

El presupuesto también contempla diversas partidas para construir. En este apartado, las actuaciones en la red de carreteras y caminos cuentan con una partida de 15 millones de euros, en la que se incluye la gestión integral, el mantenimiento y la modernización de la red viaria, así como las asistencias técnicas.

En el apartado hídrico, el presupuesto reserva 8 millones de euros para el mantenimiento de las depuradoras, 4,6 millones de euros para infraestructuras de saneamiento y depuración; 1,5 millones de euros para el Plan de Emergencias Hídricas y casi medio millón de euros para mantener los equipos que controlan la calidad del agua potable en los municipios.

Además, destina más de 25 millones de euros a las áreas de Bienestar Social, Igualdad y Penyeta Roja, entre las que se encuentran, entre otros, los programas de conciliación familiar, de envejecimiento activo, las ayudas a domicilio y las acciones en materia de igualdad. El área de Cultura y Patrimonio cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros, mientras que para el área de Deportes, la partida presupuestaria es de 6,6 millones de euros.

Desde el Patronato Provincial de Turismo, el presupuesto para el próximo ejercicio es de 9 millones de euros y, en cuanto a Promoción Económica, un presupuesto de 4,9 millones de euros está reservado para el empleo, los CEDES, apoyo a los emprendedores y empresas y para Europe Direct Castellón.

Pallarés ha destacado que la Diputación continuará reclamando la financiación que le toca a Castellón, y ha dicho que esta debe de ser "suficiente y previsible". Así mismo, ha subrayado que el presupuesto de 2027 se ha aprobado "más pronto que nunca y cuenta con más recursos que nunca", y ha añadido que "respetan la realidad de cada municipio".

Durante el debate de los presupuestos, el portavoz de Vox, Luciano Ferrer, ha apuntado la necesidad de hacer un uso más "eficiente y ajustado" del dinero público, y ha critica las "prisas" en aprobar las cuentas, sin -ha dicho- dar tiempo a la oposición a estudiarlo. Además, ha afirmado que el presupuestos no prioriza proyectos que generen arraigo en núcleos rurales y que se continúa "tirando dinero en materia de igualdad".

Según ha manifestado, se trata de unos presupuestos "continuistas" que no contemplan el plan de vivienda joven para municipios más despoblados, ni el plan de prevención de ciberdelincuencia hacia las peronas mayores, ni el apoyo a la natalidad. Ferrer considera que sería bueno reducir algunos gastos como los de publicidad y que las inversiones crecen "de manera insuficiente para enfrentarse al desafío de la despoblación". Así mismo, ha condenado la "invasión" de Ceuta, y ha añadido que el gobierno de España ha conseguido que ni en tren se pueda viajar seguro.

Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, se ha sumado a las condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel y por las víctimas del accidente de Urda, y ha tenido un recuerdo para las víctimas de la dana, señalando que "mientras se manifiestan los familiares, todavía estamos pendientes de justicia y repación y de que los responsables por incompetencia rindan cuentas ante la Justicia". Guardiola considera que en estos tres años de gobierno del PP en la Diputación no se han afrontado los principales retos estructurales de las comarcas castellonenses ni tampoco se abordan en estos presupuestos. "El despoblamiento es uno de los problemas a resolver, no se ha afrontado el reto climático como se debe y se han desatendido problemas como la emergencia habitacional. Son presupuestos para conseguir el titular electoral", ha apuntado el portavoz de Compromís, que ha calificado las cuentas de "electoralistas" y ha añadido que no apuestan por lo que Compromís considera prioritario para mejorar la vida de la provincia.

El portavoz del Grupo Socialista, Samuel Falomir, que también se ha sumado a las palabras de condolencia de Marta Barrachina, ha manifestado que el presupuesto debe convertise en soluciones para la gente, pero cree que con las cuentas de 2027 se podría hacer mucho más para los pueblos. "No han incorporado ninguna de nuestras propuestas, por lo que ustedes querían la foto de la reunión y nosotros resultados para los pueblos", ha señalado.

Falomir, que ha resaltado que "las ayudas deben de repartirse con reglas claras y no con desigualdad a través de convenios singulares", ha criticado que hay más dinero para el Día de la Provincia y para Navidad que para el sector pesquero. "Nosotros habríamos destinado más ayuda a los ayuntamientos, a vivienda y a la atención de las personas, pues este dinero puede llegar más lejos y mejorar más vidas", ha dicho.

El vicepresidente de la Diputación Héctor Folgado ha destacado que el hecho de que se aprueben pronto los presupuestos hace que "los ayuntamientos tengan toda la información para diseñar sus presupuestos". Ha subrayado que el balance de la legislatura es "muy positivo" y ha señalado que el PSOE ha realizado una oposición "errática, desnortada y basada en el engaño y la mentira".

"El primer presupuesto que aprobamos fue para reactivar la Diputación, el segundo fue el del agua, el tercero fue para ayudar a la financiación de los municipios, y este es el de la consolidación de un proyecto", ha añadido.