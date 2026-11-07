La Diputación de Castellón concede subvenciones de hasta 30.000 euros a 23 entidades para organizar conciertos

Archivo - Cultura.- La Diputación proyecta Castellón como "territorio musical" con ayudas para la organización de conciertos - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN - Archivo

CASTELLÓ, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado la concesión de subvenciones de hasta 30.000 euros a entidades para la organización de ciclos y conciertos de música. La Comisión Permanente del Patronato Provincial de Turismo ha dado luz verde a las ayudas destinadas a entidades privadas para la organización de eventos musicales en los municipios castellonenses, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Tal y como se establece en las bases de la convocatoria, esta línea de ayudas incluida en el presupuesto del Patronato Provincial de Turismo tiene el objetivo de dinamizar la oferta turística en cuanto al turismo de festivales y aumentar la capacidad de este tipo de eventos para generar demanda turística en destino.

La línea de subvenciones presupuestada de manera inicial con 525.000 euros, llega a 23 entidades para la celebración de ciclos y conciertos de música en deferentes municipios de la provincia.

Tal y como se especificaba en las bases de la convocatoria, pueden beneficiarse de las subvenciones las entidades privadas que organicen un ciclo de música con más de 3.000 asistentes en total o un concierto con más de 3.000 asistentes al día, que tengan lugar en algún municipio de la provincia de Castellón.

Los ciclos de música deben tener una duración mínima de 3 días, consecutivos o no consecutivos, en un intervalo de tiempo de 30 días o menos. Además, deben estar agrupados bajo una única marca comercial y ser publicitados como tal.

La cuantía de la subvención para cada beneficiario no supera el 80 por ciento de los gastos subvencionables de la actividad y el número de asistentes es el criterio marcado para concretar el importe máximo de subvención para cada ciclo o concierto.

Al respecto, para más de 9.001 asistentes el importe máximo de subvención es de 30.000 euros; de 6.001 a 9.000 la subvención es de hasta 20.000 euros; mientras que de 4.501 a 6.000 asistentes puede alcanzar 15.000 euros y, por último, de 3.000 a 4.500 asistentes se subvenciona con un máximo de 10.000 euros.

Por último, los gastos subvencionables son diversos y destacan la contratación de artistas, grupos musicales o cantantes; el alquiler del material necesario para la ejecución del evento como pueden ser carpas, escenarios, equipos audiovisuales, sistemas de alumbrado, equipos de sonido, mobiliario, vallado o toldos; y la edición y/o impresión de material gráfico online y offline para la promoción del evento, entre otros gastos.