La Diputación de Castellón concede 249.000 euros a 82 municipios de la provincia para la gestión y control de colonias felinas - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Castellón celebrada esta semana ha aprobado la concesión de subvenciones a 82 ayuntamientos con el fin de mejorar la salud pública y el bienestar animal "en todos los rincones" de la provincia. Estas ayudas van a permitir a los municipios llevar a cabo programas de cuidado y atención de colonias felinas.

Esta línea de subvenciones "garantiza que los ayuntamientos puedan desarrollar programas y proyectos que contribuyan al control poblacional de colonias felinas y a la mejora del bienestar animal, facilitando, del mismo modo, la convivencia con la ciudadanía y la prevención de problemas de salud pública y animal", según ha recalcado la corporación provincial en un comunicado.

Por un lado, las ayudas se destinan al servicio de recogida de animales abandonados, a la custodia, mantenimiento y asistencia veterinaria, así como a la divulgación, educación y formación encaminadas a la protección y defensa de los animales.

Y, por otro lado, a la implantación del método Captura, Esterilización y Retorno (CER) para la realización de cirugías de esterilización que disminuyan la extensión y proliferación de colonias felinas; al tratamiento veterinario de los individuos de las colonias felinas; a la mejora de las condiciones de vida y alimentación de los gatos; y, por último, a la formación del personal municipal y concienciación de la población en el respeto a las colonias felinas.

En conjunto, estas subvenciones tienen el objetivo puesto en garantizar un control sostenible de las colonias felinas, mejorar la salud de los animales y fomentar la concienciación ciudadana sobre la importancia del respeto hacia ellos.