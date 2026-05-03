La Diputación de Castellón destina 3.000 euros al XXVII Premi de Narrativa Breu 'Josep Pascual Tirado'

La Diputación de Castellón promueve la literatura en valenciano con su apoyo a XXVII Premio de Narrativa Breve 'Josep Pascual Tirado' - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón promueve la literatura en valenciano con su apoyo al XXVII Premiode Narrativa Breu 'Josep Pascual Tirado', al que aportará 3.000 euros para impulsar la figura del escritor castellonense.

En este sentido, el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha señalado que, con este galardón, pretenden "contribuir al desarrollo y promoción de la literatura en valenciano".

Según ha informado la coporación provincial en un comunicado, el certamen de obras escritas en valenciano está organizado por la Federación de Collas de Castellón y Unaria Ediciones y cuenta con el patrocinio de la Diputación.

"Se trata de una convocatoria imprescindible para impulsar a los autores que escriben en valenciano y que ayuda a difundir sus obras en la lengua valenciana", ha subrayado Clausell.

Como requisitos de las obras que se presenten, las bases del premio recogen que deben ser "originales, inéditas y escritas en valenciano". El tema será libre y deberán enviarse por correo a Unaria Ediciones (Paseo de la Amistad, 39, local 10, 12003 Castellón) antes del 24 de junio de 2026.

El jurado estará formado por Vicent Gascó Villanueva, Amelia Díaz Benlliure y Mónica Marco Galván, con Joan Josep Trilles Font, que actuará como secretario, y M. Victoria Pascual Mon como presidenta.

El veredicto del jurado se hará público el 8 de octubre, en vísperas del 9 de Octubre, y la entrega se hará el miércoles 18 novembre, con motivo del aniversario de la edición de la novela 'Tirant lo Blanch'.

El diputado provincial ha animado a la participación en la presente edición del premio 'Josep Pascual Tirado'. "Es un certamen con el que continuamos mostrando el potencial creativo de nuestra tierra y permite dar a conocer obras inéditas, lo que demuestra la apuesta constante de esta institución por la lengua valenciana y la literatura", ha concluido Clausell.