La Diputación de Castellón dinamiza la provincia con más de 450 actividades durante el verano

Marta Barrachina y Alejandro Clausell - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 22 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación de Castellón dinamiza la provincia a través de la cultura con más de 450 actividades durante el verano. La institución provincial ha organizado una completa programación de actividades culturales que llegará a todos los municipios de la provincia durante los meses estivales, con propuestas de "gran calidad" dirigidas a todos los públicos.

"Queremos que el verano se viva en Castellón y nuestra tierra siga siendo un territorio referente por la calidad y diversidad de su programación cultural, y, para conseguirlo, hemos preparado una programación especial que busca transformar la provincia en un gran escenario al aire libre y extender la cultura a todos los pueblos", según ha destacado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Barrachiana ha puesto en valor la programación diseñada por la institución provincial para acercar la cultura a todos los rincones de la provincia entre los meses de julio y septiembre. "Apostamos por una oferta diversa, pensada para todos los públicos y capaz de dinamizar nuestros municipios".

"Nuestro objetivo es ofrecer oportunidades y actividades de calidad y con esta programación conseguimos dinamizar la actividad de los pueblos, haciéndolos más atractivos para los vecinos y para los visitantes que durante el verano disfrutan de Castellón", ha indicado.

En este sentido, la máxima representante de la institución provincial ha señalado que la cultura es una herramienta clave de desarrollo y progreso de la provincia" y ha mostrado el compromiso del Gobierno provincial para seguir promoviendo iniciativas que llenen de cultura las calles y plazas de los 135 municipios los 365 días del año.

ACTIVIDADES

Así, las actividades culturales que se desarrollarán durante estos meses estivales por las comarcas castellonenses son muy variadas e incluyen desde espectáculos culturales, realizados por profesionales como teatro, danza, música, circo y talleres, en colaboración con sus ayuntamientos a través de Diputació a Escena, un proyecto de fomento de las artes escénicas, que persigue estimular e impulsar el tejido empresarial con la contratación de espectáculos de teatro, danza, circo, música y narrativa.

En el ámbito musical destacan las Trobades de Bandes, el Festival de Música Antigua y Barroca, conciertos en el Castillo de Peñíscola, música coral o el Dolç Festival. Estos eventos se unen al conjunto de actividades entre las que se incluyen encierros infantiles, así como el cine de verano, actividad dirigida a municipios con población inferior a 300 habitantes, y los parques infantiles, para aquellos pueblos de menos de 5.000 habitantes.

"Desde la Diputación de Castellón queremos garantizar que todos los niños y niñas, vivan donde vivan, puedan disfrutar de actividades enriquecedoras durante el verano y con estas actividades conseguimos sacar una sonrisa cada año a los más pequeños", ha subrayado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell.

Asimismo, el responsable del área de Cultura ha hecho hincapié en que contar con una agenda cultural con grandes y pequeños eventos hace de la provincia un lugar más atractivo en el que disfrutar de las vacaciones y, al mismo tiempo, proporciona a los propios castellonenses un abanico de ofertas culturales.

"Invitamos a nuestros vecinos y visitantes a descubrir y disfrutar de la provincia a través de la cultura, y llenar de vida los municipios durante los próximos meses. Viu l'estiu amb la Diputació", ha concluido la presidenta Marta Barrachina.