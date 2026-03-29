La Diputación de Castellón y la FSMCV convocan el III Concurso de Composición para Banda Sinfónica

Imagen de una orquesta sinfónica en Castellón. - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

CASTELLÓN, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) han convocado la III edición del Concurso de Composición para Banda Sinfónica.

Esta iniciativa tiene como objetivo "fomentar la creación musical contemporánea, ampliar el patrimonio bandístico y ofrecer nuevas oportunidades de proyección a los compositores de la Comunitat Valenciana, una tierra que cuenta con una tradición musical arraigada y un talento creativo que sigue creciendo y componiendo nuevas páginas para el futuro de nuestra música", según ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura en esta institución, Alejandro Clausell, ha afirmado que este concurso "es una oportunidad única para descubrir nuevas propuestas creativas y seguir ampliando el patrimonio bandístico con obras originales, de calidad y de autores valencianos".

La convocatoria está dirigida a compositores nacidos o residentes en la Comunitat Valenciana, mayores de 18 años, y busca promover la creación de obras originales que reflejen, a través de la música, una visión de la provincia de Castellón. Por ello, Clausell ha destacado que con esta iniciativa persigue "crear una conexión profunda entre la música y la identidad de Castellón".

A través de este certamen, el compositor podrá transformar la historia de Castellón en música y acercarla al público de manera individual. Las composiciones podrán inspirarse en la historia de Castellón, sus ciudades y pueblos, monumentos, personajes ilustres o cualquier elemento representativo del territorio castellonense, ha detallado la Diputación.

Con esta tercera edición, la FSMCV y la institución provincial de Castellón "no solo refuerzan su compromiso con la creación musical y la incorporación de nuevas obras al repertorio de banda, sino que también contribuyen a proyectar el nombre de la provincia en el ámbito musical", ha detallado la institución provincial.

El concurso contempla cuatro categorías vinculadas a las secciones del Certamen Provincial de Bandas de Música de Castellón. Cada una de ellas contará con un premio económico específico. En el caso de la primera sección, el premio será de 3.500 euros; en segunda sección, de 2.500 euros; en tercera sección; de 2.000 euros, mientras que en cuarta sección, el premio será de 1.500 euros.

Además, las obras premiadas serán interpretadas en el Certamen Provincial de Bandas de Música de Castellón del ejercicio siguiente, lo que "permitirá que las composiciones sean escuchadas y difundidas por distintas formaciones bandísticas", según ha apuntado Alejandro Clausell.

OBRAS INÉDITAS

Cada compositor podrá presentar una única obra original e inédita. Las composiciones deberán ajustarse a la plantilla correspondiente a cada sección y a una duración y grado de dificultad determinados. Entre 15 y 20 minutos para la primera sección, entre 12 y 15 minutos para la segunda, entre 10 y 12 minutos para la tercera y entre 8 y 10 minutos para la cuarta.

Las obras deberán garantizar el anonimato del autor mediante un lema o título identificativo y deberán enviarse impresas por triplicado junto al material instrumental correspondiente y una copia digital en formato PDF y audio, ha especificado la Diputación.

El plazo de presentación de las piezas permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre de 2026 y las composiciones deberán enviarse o entregarse en mano en la sede de la FSMCV.

El fallo del jurado, integrado por personalidades de "reconocido prestigio" en el ámbito musical, se hará público a través de los canales oficiales de la Fsmcv. La entrega de premios tendrá lugar durante el Certamen Provincial de Bandas de Música de Castellón de 2027, donde se estrenarán las obras ganadoras.