La Diputación de Castellón incorpora a su patrimonio un retrato de Jaume I con motivo del 750 aniversario de su muerte

Cuadro Maseda - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón ha incorporado a su patrimonio un retrato de Jaume I del artista Marco Maseda con motivo del 750 aniversario de la muerte del rey.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, y el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, han recibido de manos del artista castellonense el retrato conmemorativo del monarca que ha pasado a formar parte de la colección institucional.

La obra es un retrato contemporáneo del rey Jaume I, entendido como una reinterpretación emocional de su figura desde la sensibilidad del siglo XXI. Este enfoque busca reforzar el vínculo entre patrimonio histórico y creación artística contemporánea.

Además, el retrato no ha buscado una representación estrictamente documental, sino una aproximación conceptual en la que el monarca del siglo XIII es observado a través de los códigos visuales, emocionales y culturales del arte contemporáneo, según ha informado la Diputación de Castelló.

LA MIRADA CONTEMPORÁNEA DE MASEDA

Fiel a su poética expresionista, Marco Maseda prescinde del plano general propio de otras etapas en el arte y recurre al primer plano obligando al espectador a un encuentro frontal con el personaje inmortalizado. De esta forma, transforma el lienzo en un espacio de confrontación y cercanía visual.

Ha creado un retrato en el que conviven elementos propios de la tradición pictórica con recursos visuales procedentes del arte urbano contemporáneo, y ha incorporado intervenciones gráficas, gestos pictóricos y códigos visuales reconocibles para las nuevas generaciones. Ha conseguido actualizar valores que continúan formando parte de su legado.

Asimismo, la incorporación de este cuadro a la colección institucional cierra la serie de acciones llevadas a cabo con motivo del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I.

En esta línea, la primera de la propuestas ha llevado por título 'El rei que va crear un regne. Cartografia històrica del Regne de València (segles XVI-XVIII)'. Una exposición de mapas del siglo XVI al XVIII, parte de la Colección de Cartografía Histórica de la Corona de Aragón de la Biblioteca de la Universitat Jaume I.

La segunda acción fue la celebración de las Jornadas de estudio 'El rei Jaume I, representació històrica i llegat en el 750 Aniversari de la seua mort', que se realizaron los días 14 y 15 de octubre en el Palau de la Diputació de Castelló. Durante estas dos jornadas, han contado con especialistas que abordaron diferentes aspectos de la figura de Jaume I: su papel como fundador de un reino medieval, la imagen que de él se construyó durante la Edad Media, y también la evolución de su figura y de su memoria histórica a lo largo del tiempo.

En cuanto a la tercera propuesta, se centró en el aspecto audiovisual. La Diputación de Castellón y À Punt TV presentaron 'Buscant Jaume I', la historia del Conqueridor, la nueva serie del ente televisivo como una apuesta por la divulgación histórica, la promoción del patrimonio y la vertebración del territorio valenciano.

El ciclo conmemorativo por el 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I se cierra con el retrato conmemorativo del monarca realizado por el artista castellonense Marco Maseda y que pasa a formar parte de la colección institucional. Una obra que ya se puede visitar en la capilla del ECO Les Aules hasta el día 9 de enero de 2027, de viernes a sábado en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.