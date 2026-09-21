La Diputación de Castellón intensifica tras las lluvias las actuaciones de vigilancia, muestreo y control de mosquitos

La Diputación intensifica tras las lluvias las actuaciones de vigilancia, muestreo y control de mosquitos - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 21 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación Provincial de Castellón ha reforzado durante estos días las actuaciones de vigilancia, muestreo y control de las poblaciones de mosquitos tras las lluvias registradas la pasada semana en distintos puntos de la provincia.

"Una vez finalizado el episodio de lluvias, y aproximadamente 24 horas después, los equipos del servicio ya iniciaron las labores de muestreo y revisión de los principales puntos susceptibles de acumulación de agua en el litoral castellonense, prestando especial atención a las zonas de marjal y otros espacios donde las precipitaciones pueden favorecer la aparición de nuevos focos de cría", ha explicado el diputado de Medio Natural, José María Andrés.

Andrés ha informado a su vez que las primeras inspecciones realizadas no han detectado grandes superficies de encharcamiento, debido a la elevada sequedad del terreno, que ha permitido absorber buena parte del agua acumulada. "No obstante, sí se han localizado determinados puntos donde el agua se acumula con mayor facilidad y en los que se ha detectado actividad larvaria de mosquitos", ha dicho.

Ante estas detecciones, el servicio ha procedido a realizar los tratamientos larvicidas correspondientes, con el objetivo de interrumpir el desarrollo de las larvas y evitar que completen su ciclo biológico hasta alcanzar la fase adulta.

Durante estos días continuará la monitorización de los puntos críticos incluidos en el ámbito de actuación del Servicio Provincial tanto en las zonas de litoral como de prelitoral, con especial atención a aquellas áreas donde las condiciones ambientales puedan favorecer la proliferación de mosquitos asociados a zonas húmedas y de marjal. Paralelamente, se mantendrán las actuaciones de vigilancia y control en las zonas urbanas de los municipios de menos de 1.000 habitantes.

COLABORACIÓN CIUDADANA

La Diputación de Castellón ha recordado que, además de las actuaciones realizadas por los servicios públicos en espacios de competencia municipal o provincial, "la colaboración de la ciudadanía resulta fundamental para prevenir la aparición de focos de cría en propiedades privadas".

Por ello, se recomienda a la ciudadanía revisar las propiedades privadas después de las lluvias y eliminar o vaciar cualquier acumulación de agua que pueda mantenerse durante varios días. Como medida preventiva, es importante no permitir que el agua permanezca estancada durante más de tres días, evitando así que pueda convertirse en un foco de desarrollo larvario.

Desde el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Castellón se continuará realizando un seguimiento de la evolución de las poblaciones de mosquitos en la provincia, adaptando las actuaciones de vigilancia y control a las condiciones ambientales y a los resultados obtenidos en los muestreos.