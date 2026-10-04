La Diputación destina 300.000 euros a eventos para convertir Castellón en "un gran escenario cultural"

La Diputación de Castellón quiere "proyectar la provincia como un gran escenario cultural" con la concesión de 300.000 euros para la organización de grandes eventos culturales. - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón quiere "proyectar la provincia como un gran escenario cultural" con la concesión de 300.000 euros para la organización de grandes eventos culturales.

En este marco, la institución provincial ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones, por un importe de 300.000 euros, dirigida a entidades privadas y profesionales autónomos de la provincia de Castellón para la realización de eventos culturales.

El objetivo de estas ayudas es la promoción y difusión de la cultura en todos sus ámbitos, así como el respaldo de las iniciativas ciudadanas que contribuyen a dinamizar la actividad cultural en la provincia.

"Estas ayudas forman parte del compromiso de la Diputación por asentar y promover la cultura en todo nuestro territorio, impulsando la provincia como un gran escenario cultural y poniendo a disposición de los 135 municipios una oferta cultural amplia y atractiva", ha destacado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

La máxima dirigente provincial ha puesto en valor la cultura como "parte de las señas de identidad de la provincia de Castellón, un eje vertebrador y una herramienta clave para el progreso del territorio". A su vez, ha señalado que estas ayudas permiten "reconocer y respaldar el trabajo de las personas, entidades y colectivos que fomentan la actividad cultural de nuestra provincia".

La actual convocatoria, que llegará a un total de 55 eventos, contempla la organización de actuaciones de artes escénicas, como música, danza y teatro, así como exposiciones artísticas y audiovisuales, ferias de libros, certámenes literarios y premios. Como requisitos para que puedan incluirse en dicha subvenciones, las actividades deberán llevarse a cabo antes de que termine el año, cuyo presupuesto total supere los 10.000 euros y que no estén incluidas en los programas de fiestas patronales municipales.

Por su parte, el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que "promover y difundir la cultura es también apoyar a quienes trabajan para hacerla llegar a la ciudadanía. Con estas ayudas contribuimos a construir una provincia dinámica, donde se pueda disfrutar de propuestas culturales para todos los públicos y durante todo el año".