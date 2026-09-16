La Diputación exige al Gobierno inversiones "a la altura" del aeropuerto de Alicante-Elche, incluida la segunda pista

Archivo - El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, en una imagen de archivo - JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP), ha exigido al Gobierno de España que las inversiones previstas para el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández estén "a la altura del crecimiento que está experimentando la terminal" y que sean "acordes a las necesidades reales" de una de las provincias "más turísticas" del país. De este modo, ha reivindicado la necesidad de una segunda pista.

Así lo ha manifestado el responsable institucional, que ha apuntado que la terminal alicantina, que cerró 2025 con cerca de 20 millones de pasajeros y ha superado los 14 millones en los ocho primeros meses de 2026, es "la principal puerta de entrada para el turismo internacional y nacional y también de salida para los propios alicantinos".

Por este motivo, Pérez ha demandado "las inversiones necesarias para consolidar la progresión del sector turístico en la Costa Blanca", según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) de Aena, el marco regulatorio que fija una inversión cercana a los 13.000 millones de euros en la red aeroportuaria española para el periodo 2027-2031 acompañada de una subida media anual de las tarifas del 0,33 por ciento. A la Comunitat Valenciana destinará más de 1.270 millones de euros: 868 millones corresponden a la terminal de Alicante-Elche Miguel Hernández y 400 millones a la de Valencia.

En este contexto, Pérez ha sostenido que lo que se está conociendo estos días confirma que "el Gobierno central sigue planteando el futuro del aeropuerto por fases", mientras que la terminal alicantina "crece a un ritmo que exige decisiones de mayor alcance".

Asimismo, ha subrayado que se trata de "uno de los aeropuertos más importantes, dinámicos y con mayor capacidad de crecimiento de España" y ha insistido en que "las inversiones tienen que acompañar esa realidad".

"HUMO"

También ha señalado que Alicante "no puede conformarse con anuncios de inversión que no resuelven las necesidades estructurales de una infraestructura estratégica para toda la provincia". "El aeropuerto necesita planificación a largo plazo, certezas y actuaciones que permitan responder al crecimiento de la demanda, no únicamente medidas con las que se vende humo", ha añadido.

Por otra parte, Pérez ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que "no deje fuera de la planificación la segunda pista del aeropuerto" y ha asegurado que es "una infraestructura que debe estar encima de la mesa y cuya planificación no puede seguir aplazándose indefinidamente".

"MOTOR TURÍSTICO Y ECONÓMICO"

En este punto, el presidente de la Diputación ha afirmado que, para que el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández pueda crecer, atraer nuevas conexiones internacionales y mantener su papel como "motor turístico y económico", hay que anticiparse y "no esperar a que la capacidad sea un problema para empezar a actuar".

Ha resaltado que también se necesita que las inversiones viarias vayan acompañadas de "infraestructuras de conexión": "No tiene sentido aumentar la capacidad de una infraestructura estratégica si no somos capaces de garantizar unas conexiones de transporte adecuadas tanto con Alicante como con Elche y con el conjunto del área metropolitana y del resto de la provincia".

En este sentido, el dirigente provincial ha defendido que la provincia de Alicante hace "sus deberes" y demuestra "con hechos" su "capacidad de generar actividad económica, empleo y atracción de visitantes e inversión". Por ello, ha reclamado al Ejecutivo central "menos anuncios y más planificación y ejecución de las infraestructuras que la provincia de Alicante necesita".

"No podemos vivir de promesas de futuro. Necesitamos que las inversiones tengan calendario, que las actuaciones se ejecuten y que exista una estrategia clara para el aeropuerto y para sus conexiones. Alicante-Elche está creciendo hoy y las infraestructuras tienen que estar preparadas para el crecimiento de mañana", ha concretado.

Finalmente, Pérez ha aseverado que desde la Diputación van a seguir reclamando al Gobierno central que trate al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández como "una infraestructura estratégica para la provincia, para la Comunitat Valenciana y para el conjunto de España". "Los datos avalan su importancia y justifican que las decisiones sobre su futuro estén a la altura de su crecimiento", ha concluido.