La Diputación inaugura la exposición 'Alicante, paisajes y tradiciones' del Club Big Arte de Bigastro - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha presentado este martes una nueva propuesta cultural del Club Big Arte de Bigastro titulada 'Alicante, paisajes y tradiciones'. Las obras se podrán visitar en el Palacio Provincial hasta el próximo 16 julio.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado la muestra junto a la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, y miembros de la asociación artística, encabezados por su presidente, Evaristo Moya.

Navarro ha destacado la "importancia de respaldar" el trabajo que desarrollan las asociaciones culturales de la provincia, "colectivos que contribuyen de forma decisiva a dinamizar la vida cultural" de los municipios y a "acercar el arte a la ciudadanía".

Asimismo, el diputado ha felicitado al Club Big Arte por su trayectoria y por su "capacidad para fomentar la creatividad y la participación cultural desde Bigastro". "Es una magnífica oportunidad para poner en valor nuestros paisajes, nuestras tradiciones y el talento de los artistas de la Vega Baja", ha apuntado sobre la exposición.

TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD

Big Arte, fundada en Bigastro en 2003 por cuatro apasionados de la pintura y otras disciplinas, nació con el propósito de "promover el interés por las diversas manifestaciones artísticas, tanto en el ámbito local como a nivel comarcal y provincial, manteniendo como esencia de su actividad" el lema de 'Pintar entre amigos y pasarlo bien', ha precisado la Diputación en un comunicado.

Actualmente, la asociación cuenta con una veintena de miembros, incluyendo integrantes de otras localidades cercanas, y entre sus principales actividades destaca la organización de exposiciones colectivas.

Asimismo, la entidad impulsa talleres impartidos por artistas profesionales y desarrolla otras iniciativas en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Bigastro, "institución cuyo apoyo ha sido fundamental desde el inicio del proyecto", según han coincidido en destacar sus miembros.

Según la Diputación, "la asociación se caracteriza por la implicación y entusiasmo de sus integrantes valores que se reflejan en la creciente acogida de sus actividades y en su voluntad de continuar impulsando el desarrollo artístico y cultural de Bigastro y la comarca de la Vega Baja".

Del mismo modo, ha subrayado que Big Arte mantiene "un importante compromiso social, colaborando con asociaciones benéficas locales mediante exposiciones solidarias cuya recaudación se destina a fines asistenciales".

La inauguración de 'Alicante, paisajes y tradiciones' ha contado con la presencia de algunos de los integrantes de Big Arte: Charo Cabello, Iris Alcaina, Justi Sánchez, Pedro Marcos, Antonio Fernández, Encarna García, Ed Hennekens, Nicole Hennekens, Joaquín Vegara, Eli Gálvez, Ana Segura, Pilar García, Andrea Villanueva y Olga Navarro.